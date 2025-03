Influencerin Elise Caffee stirbt bei tragischem Unfall

Die Social-Media-Welt trauert um eine Influencerin: Elise Caffee ist bei einem tragischen Unfall in Mexiko verstorben. Ihre Familie hat sich mit einem emotionalen Statement im Netz zu Wort gemeldet.

Elise Caffee war eine bekannte Reise-Influencerin und postete in den sozialen Netzwerken zahlreiche Schnappschüsse von den schönsten Orten der Welt. Doch nun ist die Internet-Bekanntheit bei einem tragischen Unfall verstorben.

Gemeinsam mit ihrem Ehemann Dan Caffee und ihren drei Töchtern war die Influencerin auf dem Weg zu einer Hochzeit von Freunden in Mexiko. Auf dem Weg zum Flughafen ereignete sich jedoch ein schrecklicher Unfall mit tödlichen Folgen. Ein Lkw, der mit heißem Teer beladen war, kippte auf das Fahrzeug des Paares.

Der Fahrer ist sofort verstorben. Dan Caffee zog seine schwerverletzte Ehefrau aus dem Wrack, welche Verbrennungen bei dem Auffahrunfall erlitten habe. Sofort kam die Influencerin in eine Spezialklinik – jedoch ist sie dort neun Tage später verstorben.

„Wir sind untröstlich über die Nachricht von Elises Tod“

Zwischendurch schöpften die Ärzte Hoffnung – letztendlich kam dann jede Hilfe doch zu spät. Das genaue Alter der Influencerin ist nicht bekannt. „Wir sind untröstlich über die Nachricht von Elises Tod […] Sie hat so tapfer gekämpft“, posten die Angehörigen in einem Statement den sozialen Netzwerken. Die drei Töchter müssen nun ohne ihre Mutter aufwachsen. Die Familie rief auch dazu auf, an den verstorbenen Fahrer und seine Angehörigen zu gedenken.

Mit ihrem Instagram-Account „3kidstravel“ erlangte Elise Caffee große Bekanntheit und inspirierte die Community, die schönsten Ecken auf der Welt zu entdecken. Zudem teilte sie auf ihrem Kanal praktische Reise-Tipps und Erfahrungen, wie man den Urlaub mit Kindern gestalten kann. „Ich habe angefangen, das Reisen mit meinen Kindern wirklich zu genießen, als ich erkannte, dass ich sie in meine Welt mitnehmen kann“, schrieb sie kürzlich noch im Netz.