Horror bei „Wer wird Millionär?“: Joker versagt komplett – Kandidat stürzt völlig ab

Ob Telefonjoker, Publikumsjoker oder Zusatzjoker: Sie gelten bei „Wer wird Millionär?“ als Hilfestellung. Doch ein Kandidat erlebte mit dem Zusatzjoker in der beliebten RTL-Show ein Fiasko – und stürzte danach dramatisch ab.

15 Fragen sind es bis zur Million bei „Wer wird Millionär?“ – im besten Fall. Der Quizklassiker läuft schon seit 25 Jahren im TV – jedoch gab es erst 16 Millionen-Gewinner. Besonders ab der 16.000-Euro-Frage ist das Schwierigkeitslevel sehr hoch. Und dann kommen meist die Joker zum Einsatz – blöd nur, wenn diese versagen. Diese bittere Erfahrung musste auch Kandidat David Danin machen.

David Danin hat es auf den Ratestuhl bei „Wer wird Millionär?“ geschafft. Mit seinem Wissen konnte der Student glänzen – bei der 16.000-Euro-Frage hatte er jedoch gleich zwei Joker benötigt. Die Frage war: Wer wurde im Dezember 75 Jahre alt und startete daraufhin im Mai 2024 zu seiner großen „75 Live“-Tour durch ganz Deutschland? Die Antwortmöglichkeiten waren: A) Westernhagen, B) Grönemeyer, C) Maffay oder D) Lindenberg.

„Das weiß ich schonmal nicht, so viel kann ich sagen – und da werde ich auch nicht raten, sondern einen meiner Joker zum Einsatz bringen“, sagt David Kanin zu Günther Jauch. Eigentlich ist die Antwort einfach – zumindest dann, wenn man Medienberichte verfolgt hat. Denn die richtige Antwort lautet Marius Müller-Westernhagen. Mit seiner Tour sorgte der Sänger für Schlagzeilen – vor allem auch deshalb, weil er sich einen Infekt zugezogen hat und einige Auftritte absagen musste. Unklar ist aber, ob „Wer wird Millionär?“ zu dem Zeitpunkt der Schlagzeilen um den Infekt schon aufgezeichnet wurde.

Zusatzjoker liegt falsch – Kandidat stürzt daraufhin ab

Dennoch wurde aber auch so über die Tour von Westernhagen intensiv berichtet – davon hat David Danin jedoch nichts mitbekommen. Er wählt eine Lehrerin als Telefonjoker – diese hatte jedoch keine Ahnung. Somit musste ein weiterer Joker ran – der Kandidat entschied sich für eine Person aus dem Publikum. Die junge Frau wählte dann jedoch Herbert Grönemeyer.

„Von meiner besten Freundin die Mama ist riesiger Herbert-Grönemeyer-Fan“, behauptet die junge Dame. David Danin will dann wissen, ob auch der Name der „75 Live“-Tour in dem Zusammenhang gefallen ist. „Ja, ich bin mir sehr, sehr sicher“, sagt die Zuschauerin. Der Kandidat vertraut der Dame und loggt die Antwort ein. Dann das böse Erwachen: Die Antwort war falsch – David Danin fällt auf bittere 500 Euro runter. „Das Rennen geht zwischen Westernhagen und Grönemeyer – einer ist im Dezember 75 geworden, der andere ist gerade mal 68“, klärt Günther Jauch auf. Die Zuschauerin hat sich dann noch entschuldigt.