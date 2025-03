„Wer wird Millionär?“: Kandidat Kjell Müller versagt völlig – und verliert fast alles!

Bei „Wer wird Millionär?“ kann man eine hohe Summe abräumen – aber auch tief fallen. Diese bittere Erfahrung musste Kandidat Kjell Müller machen. Der 19-Jährige hat in der RTL-Show nämlich beinahe alles verloren.

Der 19-Jährige aus Elmshorn macht eine Ausbildung zum Versicherungskaufmann. In der RTL-Quizshow wollte er sein Konto aufpolieren, denn schließlich bekommt er nur 900 Euro monatlich. Doch bei Kjell Müller will einfach rein gar nichts funktionieren – selbst ein Joker lenkt ihn in die falsche Richtung. Und auch eine enorme Hilfestellung von Günther Jauch bringt ihn nicht weiter.

Kandidat Kjiell Müller: „Ich blamiere mich hier komplett“

Bei der 4.000 Euro-Frage will Günther Jauch von Kjiell Müller wissen: Was ist häufig das Ergebnis, wenn Unwetter schwere Schäden anrichten? Die möglichen Antworten lauten: A) Blitzeisen, B) Hagelasphalt, C) Sturmholz und D) Gewitterstein. Dann plaudert der Kandidat mit Günther Jauch und muss dabei feststellen: „Ich blamiere mich hier komplett.“

Zwar hat er noch Joker – aber er will lieber zocken und die Antwort „Blitzeisen“ nehmen. Günther Jauch will darauf wissen, was er sich darunter vorstellt. Der Moderator macht damit deutlich, dass er seine Antwort lieber überdenken sollte. Denn schließlich habe er auch noch einen 50:50-Joker. Dieser erscheint ihm jedoch nicht hilfreich. „Dann nehmen Sie halt den Zusatzjoker, der weiß es“, meint Kjell Müller.

„Der Hagelasphalt ist das einzige, was ich je gehört habe“, meint der Mann aus dem Publikum. Und weiter: „Das ist Asphalt, der aussieht, als ob er einen Hagelschaden hätte. […] Ich bin mit ziemlich sicher, dass es Hagelasphalt ist.“ Günther Jauch gibt dem Kandidaten einen guten Rat – er solle lieber den 50:50-Joker nehmen. Ein Indiz von Günther Jauch, dass die Antwort möglicherweise falsch sein könnte.

Den Rat nimmt er von Günther Jauch nicht an – und nimmt Blitzeisen. Doch diese Antwort ist falsch! Und auch die Antwort Hagelasphalt des Zusatzjokers wäre ebenfalls falsch gewesen. Die richtige Antwort ist nämlich Sturmholz. Kjell Müller hat die Hinweise und Hilfestellungen von Günther Jauch ignoriert – und ist damit böse auf die Nase gefallen. Denn der Kandidat ist mit nur 500 Euro nach Hause gegangen. Eigentlich wollte er eine Reise machen, ein Auto kaufen und seinen Eltern etwas von dem Gewinn bei „Wer wird Millionär?“ abgeben – das wird nun mit 500 Euro kaum möglich sein.