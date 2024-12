„Hartz und herzlich“-Nina muss Strom-Schulden abstottern: „Nicht begeistert, dass ich das abgezogen krieg“

Bernd aus der RTLZWEI-Sozialdoku „Hartz und herzlich“ kann eigentlich stolz auf sich sein. Denn seine Alkohol-Therapie lief sehr erfolgreich. Dafür hat Bernd mit seiner Partnerin Nina ein ganz anderes Problem: Seit einem halben Jahr muss das Paar frieren und im Dunkeln sitzen. Grund dafür sind Strom-Schulden.

Im Herzen von Trier-West lebt das Paar Nina und Bernd. Beide sind seit über 10 Jahren arbeitslos. Der 38-jährige Frührentner hat seit seiner Jugend regelmäßig Alkohol konsumiert, doch nach einer langen Therapie kann er nun einen bedeutenden Meilenstein in seinem Leben feiern: Er ist seit einem Jahr trocken! Doch die Freude über diesen Erfolg währt nicht lange, denn ihre Sozialwohnung ist seit Monaten ohne Strom und es fehlt an ausreichend Brennholz für den Holzofen. Mitten im Winter sitzen Nina und Bernd in der Kälte und Dunkelheit.

Bernd trank 25 Jahre lang Alkohol – nach einer Therapie ist er davon jedoch weg. „Ich bin mit dem Kopf gegen den Ofen gefallen, durch die Wohnung geflogen … Ich bin froh, dass ich das (er meint damit den Entzug, Anm. d. Redaktion) so durchgezogen hab‘ und stabil bin“, sagt Bernd in der neuen Folge von „Hartz und herzlich“. Wenn jemand vor ihm trinkt, störe es ihn nicht – er trinkt einfach sein Radler.

Der Strom wurde in der neuen Wohnung abgestellt

Das Paar ist vor einem halben Jahr in eine neue Wohnung gezogen. Einen Haken gibt es jedoch: Das Paar hat keinen Strom. Denn die beiden haben sich darum nicht gekümmert. Die Rechnungen belaufen sich auf rund 900 Euro – die Stadtwerke haben daraufhin Konsequenzen gezogen und den Strom abgestellt. Ein Teil der Rechnungen sind Kosten aus der alten Wohnung, der andere Teil bezieht sich auf die neue Bleibe.

Nina stottert bereits zwei Darlehen ab

Eine Ratenzahlung wird nicht akzeptiert – das Geld muss mit einmal bezahlt werden. Das können sich die Bürgergeld-Empfänger nicht leisten – deshalb muss ein Darlehen her. Dabei stottert Nina bereits zwei andere Darlehen ab. „Ich bin nicht davon begeistert, dass ich das dann abgezogen krieg‘. Aber na ja, muss ja sein“, erklärt die 40-Jährige.

„Nachts musst du dich halt gut zudecken, dass du nicht erfrierst“

Nicht nur der Strom fehlt, sondern es ist auch kalt. Denn das Paar hat sich nicht um Brennholz für den Ofen gekümmert. Für Bernd ist das jedoch nur halb so schlimm: „Tagsüber sind wir ja unterwegs und nachts musst du dich halt gut zudecken, dass du nicht erfrierst“, erklärt der Protagonist in der RTLZWEI-Sozialdoku.

Die neue Folge aus Trier von „Hartz und herzlich“ zeigt RTLZWEI am 24. Dezember 2024 um 20.15 Uhr.