Nina Bott: Tochter Luna muss während dem Dschungelcamp ein Praktikum bei den Koalas machen

Für Nina Bott geht es schon bald ins Dschungelcamp! Am 24. Januar startet bei RTL die neue Staffel von „Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!“. In wenigen Tagen geht der Flug nach Australien – und der GZSZ-Star nimmt beinahe die ganze Familie mit nach Down Under.

Die Schauspielerin nimmt drei ihrer vier Kinder nach Australien mit. Chillen dürfen diese dort nicht – während sich die ehemalige GZSZ-Darstellerin nämlich im Dschungelcamp harte Prüfungen stellen muss, darf ihr Nachwuchs nicht einfach chillen.

Tochter Luna macht ein Praktikum bei den Koalas

Das gilt zumindest für eine Tochter – diese ist zwar von der Schule freigestellt, aber muss den Lehrstoff nachholen. Und nicht nur das: Tochter Luna muss auch noch ein Praktikum in einer Koala-Auffangstation in Australien machen, wie die Bild-Zeitung berichtet.

„In meiner Fantasie komme ich im Dschungel wirklich mal zur Ruhe“

Nina Bott hofft vor allem, sich vom Mama-Alltag etwas erholen zu können. „Ich habe immer von so einem Ayurveda-Urlaub geträumt. […] In meiner Fantasie komme ich im Dschungel wirklich mal zur Ruhe“, berichtet die ehemalige GZSZ-Schauspielerin im Interview mit RTL. Und weiter verriet sie: „Bei mir dreht sich alles nur um meine Kinder. Das liebe ich. Aber es wird jetzt auch mal schön sein, ein oder zwei Wochen etwas anderes zu machen.“

Nina Bott freut sich riesig auf die Herausforderung in Down Under. „Als ich die Anfrage für das Dschungelcamp erhielt, durchströmte mich ein Adrenalinkick. Mal etwas zu machen, was keiner von mir erwartet“, so der Serien-Star. Und dann stellt die 47-Jährige auch noch klar: „Ich habe nie das Gefühl gehabt, ich bin ein Star. Diesen Satz werde ich auch nicht sagen können. Wenn überhaupt, dann sage ich nur ‚Ich bin eine Mama, holt mich hier raus!'“

Seit vergangenem Mai ist Nina mit ihrem Mann Benjamin verheiratet. Zuvor waren die beiden zehn Jahre ein Paar. Zusammen mit ihrem Liebsten bekam sie Tochter Luna und zwei Söhne namens Lio und Lobo. Aus einer Beziehung davor stammt ihr ältester Sohn Lennox.

RTL zeigt „Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!“ ab dem 24. Januar 2025 täglich live.