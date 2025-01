Dschungelcamp-Kandidatin Nina Bott: Traurige Familientragödie – Ihre Mutter starb nach Alkoholsucht

Nina Bott wurde durch GZSZ bekannt und gehört zum Cast der diesjährigen Staffel von „Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!“. Die Schauspielerin musste in der Vergangenheit schwere Schicksalsschläge verkraften – so auch den dramatischen Tod ihrer Mutter.

Nina Bott will ihren Kindern eine glückliche Kindheit ermöglichen – bei der Schauspielerin selbst war das nicht so. Denn ihre Mutter war magersüchtig und litt auch noch an einer Alkoholabhängigkeit. Aufgrund der Umstände war ein unbeschwertes Aufwachsen beinahe unmöglich.

Die Mutter von Nina Bott war alkoholabhängig

„Ich glaube, ich war so 10, 11 Jahre alt, da hab ich gemerkt, dass meine Mutter phasenweise sehr unglücklich ist. Tatsächlich habe ich als Kind nie gedacht: ‚Meine Mutter hat Depressionen.‘ Ich hab miterlebt, wie es ist, mit jemandem zu leben, der keine Lebensfreude hat, dem die eigenen Kinder nicht reichen, um sich so am Schopf zu packen und einfach das Leben zu genießen“, sagte die Schauspielerin damals in einem Interview mit RTL.

Auch in der ARD-Sendung „Maischberger“ hatte Nina Bott über ihre Mutter gesprochen: „Ständig hatte sie etwas: die Hüfte gebrochen, das Gesicht zerschmettert – wie oft wir ins Krankenhaus fahren mussten, ohne zu wissen, in welchem Zustand wir sie finden würden.“ Um die Sucht ihrer Mutter zu verstecken, habe sie den Alkohol manchmal weggekippt: „Dann habe ich das weggekippt, damit das mein Vater nicht sieht, damit es nicht wieder Ärger gibt. Ich glaube, Kinder werden häufig unbewusst in so eine Situation gebracht.“

„An meinem 27. Geburtstag starb meine Mutter mit 51 Jahren völlig unerwartet im Schlaf“

In ihrem Buch „Ich bin eine Traumfrau – oder wie heißt das, wenn man immer müde ist?“ offenbarte die Schauspielerin weitere tragische Details. „An meinem 27. Geburtstag starb meine Mutter mit 51 Jahren völlig unerwartet im Schlaf“, offenbarte die Dschungelcamp-Kandidatin.

Ihre Mutter habe das Trinken aufgegeben, als ihr Enkel Lennox auf die Welt kam. „Den ersten Geburtstag meines Sohnes zusammen mit meiner nüchternen Mutter zu feiern, war einer der schönsten Momente meines Lebens“, so Nina Bott. Nur wenige Tage später ereignete sich ein tragischer Schicksalsschlag. Nina Bott wurde von ihrem Vater angerufen – er sagte ihr, dass er sowie Mama Gundi zum Kaffee vorbeikommen.

Es schien so, als habe ihre Mutter zu dem Zeitpunkt noch geschlafen. Eine Stunde später folgte der nächste Anruf: „Du, geh doch mal und schau, ob sie noch atmet und ob du sie wach bekommst“, erzählte ihr Vater scherzhaft. Doch aus dem Scherz wurde bitterer Ernst: Ihre Mutter ist verstorben.

Aufgrund ihrer Alkohol- und Magersucht war sie an Diabetes erkrankt – in der Nacht habe sie eine Unterzuckung erlitten. „Meine Mutter hatte gerade erst wieder aus dem schwarzen Loch hinausgefunden, in dem sie so lange gefangen gewesen war – und nun war sie nicht mehr da, konnte die schönen Zeiten nicht mehr genießen. Dieser Gedanke fühlte sich absolut furchtbar an“, schreibt Nina Bott.

Der Vater von Nina Bott starb an Lungenkrebs

Es ist nicht der einzige tragische Todesfall in der Familie, den Nina Bott verkraften musste. Denn auch ihr Vater ist verstorben. „Diese positive Einstellung zum Leben und allen seinen Höhen und Tiefen behielt ich auch bei, als bei meinem Vater bald darauf Lungenkrebs diagnostiziert wurde“, so Nina Bott. Ihr Vater kämpfte lange gegen die Krankheit: „Erst sechs Jahre später ging es gesundheitlich dann rasch bergab mit ihm. Wie schlecht es ihm am Ende wirklich ging, sagte er uns gar nicht, da wollte er uns wohl vor dem Gröbsten beschützen.“

Nina Bott war zu Dreharbeiten für „Verbotene Liebe“ auf Mallorca und auch ihr Bruder konnte sich nicht von seinem Vater verabschieden. „Im Nachhinein glaube ich, dass mein Vater das so wollte. Genauso wie er vor uns verschwieg, wie schlecht es ihm wirklich ging, hatte er uns in seinen letzten Stunden nicht um sich haben wollen. Das wollte er uns nicht antun. Meine Eltern zu verlieren, war unbeschreiblich schmerzhaft. Aber es hat mir auch viel über das Leben beigebracht“, schreibt der GZSZ-Star in ihrem Buch.

RTL und RTL+ zeigen „Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!“ ab dem 24. Januar 2025 täglich live.