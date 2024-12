„Hartes Deutschland“: Mit Prostitution finanziert Lara ihre Drogen!

Am 9. Januar starten bei RTLZWEI die neuen Folgen von „Hartes Deutschland – Leben im Brennpunkt“. In der Sozialreportage werden Menschen begleitet, welche auf der Straße leben – so auch Lara aus Bremen.

Sozialdokus bei RTLZWEI erfreuen sich großer Beliebtheit – dazu zählen etwa „Hartz und herzlich“, „Hartz Rot Gold“ oder „Armes Deutschland“. Der Sender zeigt ab dem 9. Januar 2025 neue Folgen seiner Reihe „Hartes Deutschland“ – in der Doku geht es jedoch weniger um Bürgergeld-Empfänger, sondern um Menschen, welche am Tiefpunkt in ihrem Leben stehen. Denn die meisten Protagonisten aus der Sendung leben auf der Straße.

„Hartes Deutschland – Leben im Brennpunkt“ begleitet Menschen, die mit Obdachlosigkeit und Drogenabhängigkeit kämpfen. In der Langzeitreportage wird der Alltag dieser Menschen, sowie die Arbeit von Helfern in den härtesten Drogenszenen Deutschlands dokumentiert. Je Folge werden die Hotspots einer deutschen Großstadt beleuchtet. In den neuen Folgen geht es um die Brennpunktviertel in München, Augsburg, Bremen, Leipzig, Köln, Hamburg, Frankfurt und dem Ruhrgebiet im Mittelpunkt.

Einer der beleuchteten Drogen-Schauplätze ist der Bremer Hauptbahnhof. Dort begleitet die Reportage suchtkranke Frauen und dokumentiert die Probleme, mit denen Frauen in der Drogenszene zu kämpfen haben. Als Konsumentinnen harter Drogen benötigen sie täglich viel Geld.

Lara finanziert ihre Drogen durch Prostitution

Einige sehen keinen anderen Ausweg als sich zu prostituieren – so auch die 21-jährige Lara. Nachdem ihre alleinerziehende Mutter starb, landete sie vor zweieinhalb Jahren auf der Straße. Bis heute leidet Lara unter dem Verlust. Täglich verbringt sie viele Stunden rastlos am Bahnhof – zum Kauf und Konsum von Crack, das sie durch Betteln und Prostitution finanziert.

Auch in Köln spitzt sich die Lage an den zentralen Drogen-Hotspots weiter zu. Bürgerinitiativen schlagen Alarm: 2024 habe sich die Situation noch einmal dramatisch verschlechtert. Ein Grund dafür ist, dass Crack Heroin als vorherrschende Droge abgelöst hat, mit dramatischen Folgen. Experten beobachten in der Kölner Szene einen massiven Anstieg psychischer Probleme und eine zunehmende Verelendung der suchtkranken Menschen.

Die neuen Folgen von „Hartes Deutschland – Leben im Brennpunkt“ zeigt RTLZWEI ab dem 9. Januar 2025 um 20.15 Uhr.