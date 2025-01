„Hartes Deutschland“: Katrin missbraucht ihren Venenkatheter im Hals für Drogen!

Es sind heftige Szenen in der RTLZWEI-Dokureihe „Hartes Deutschland“: Das Kamerateam ist diesmal in Köln unterwegs – dort wird auch Katrin begleitet. Die Abhängige hat sich frühzeitig aus dem Krankenhaus entlassen und missbraucht ihren Venenkatheter im Hals für Drogen – danach entzündet sich die Wunde.

Es ist brutale Realität: In zahlreichen Metropolen gibt es Drogen-Hotspots – hier halten sich Abhängige auf, welche Drogen konsumieren und auf der Straße leben. In der RTLZWEI-Dokureihe „Hartes Deutschland – Leben im Brennpunkt“ werden dramatische Ausschnitte aus dem Leben von Suchtkranken dokumentiert.

Der Kölner Neumarkt ist einer der Haupt-Treffpunkte von Abhängigen. Hier wird regelmäßig konsumiert – immer öfter synthetisch hergestellte Stoffe, sogenannte Designerdrogen. Dabei können unvorhersehbare gesundheitliche Folgen auftreten.

An den zentralen Drogen-Hotspots in Köln spitzt sich die Lage zu

In Köln spitzt sich die Lage an den zentralen Drogen-Hotspots weiter zu. Bürgerinitiativen schlagen Alarm: 2024 habe sich die Situation noch einmal dramatisch verschlechtert. Ein Grund dafür: Crack hat auch in der Rheinmetropole Heroin als vorherrschende Droge abgelöst. Mit dramatischen Folgen: Experten beobachten in der Kölner Szene einen massiven Anstieg psychischer Probleme und eine zunehmende Verelendung der suchtkranken Menschen.

Katrin missbraucht ihren Venenkatheter im Hals für Drogen – dann entzündet sich die Wunde

In den kommenden Folgen von „Hartes Deutschland – Leben im Brennpunkt“ geht es auch um Katrin, welche süchtig ist. Sie verlässt frühzeitig das Krankenhaus mit einem zentralen Venenkatheter im Hals. Diesen missbraucht sie für Drogen. Später entzündet sich die Wunde und sie wird wieder ins Krankenhaus eingeliefert.

Heiko muss das Bein abgenommen werden

Heiko ist ebenso abhängig. Ihm muss das Bein abgenommen werden. Taliha nimmt an einem Programm für Schwerstabhängige teil. Es fällt ihr schwer sich an die Regeln zu halten. Als sie beim Promille-Test durchfällt, erhält sie kein Substitut. Taliha meidet die üblichen Treffpunkte der Drogenszene so gut es geht. Doch der Weg zur Vergabe, bei der sie ein Substitut gegen ihrer Heroinsucht erhält, führt die 40-Jährige zwangsläufig in die Gegend um den Neumarkt. Sie erzählt, wie sich die ohnehin schwierigen Zustände in den vergangenen Monaten verschlechtert haben. Taliha möchte Köln am liebsten verlassen.

Die neuen Folgen von „Hartes Deutschland – Leben im Brennpunkt“ zeigt RTLZWEI immer donnerstags um 20.15 Uhr.