„Hätte mir die Reise sparen können“: Fans nach Deutschland-Aus auf Mallorca am Boden zerstört

Deutschland traf im Achtelfinal-Kracher bei der Fußball-Europameisterschaft auf Spanien. Den letzten deutschen Pflichtsieg über Spanien gab es im Jahr 1988 – und auch diesmal sollte es nicht anders werden: Die DFB-Elf verlor in einem hochdramatischen Spiel nur knapp mit 2.1. Die Fans sind am Boden – nicht nur in Deutschland, sondern auch auf Mallorca.

Deutschland gegen Spanien fühlte sich wie ein Finale an – und die Erwartungen waren hoch. Und wurden übertroffen. Die Partie bot alles: Erst hatte sich Deutschland in die Verlängerung gerettet und dann wollte sich Spanien ins Elfmeterschießen retten – bis es zum Last-Minute-Treffer kam und die Spanier damit knapp gegen die deutsche Mannschaft gewann.

Tausende deutsche Fans verfolgten das Spiel an der Playa de Palma

Zahlreiche Fans verfolgten das Spiel auf den Fanmeilen – nicht nur hierzulande, sondern auch auf Mallorca. Dort gibt es einen spanischen Ort für deutsche Fußballfans – und zwar der Ballermann. Der Megapark sowie der Bierkönig übertragen die Spiele der Fußball-EM – so auch den Viertelfinal-Kracher zwischen Deutschland und Spanien.

Tausende Fans strömten täglich in den Megapark, um dort die Spiele zu verfolgen – bei dem Duell zwischen Deutschland und Spanien wurde es besonders voll. Normalerweise sieht man die Urlauber an der Partymeile mit Shirts vom Megapark oder Bierkönig – an diesem Wochenende zeigte sich ein anderes Bild: Die Touristen waren mit Deutschland-Trikots an der Playa de Palma unterwegs. Nicht nur im Megapark oder Bierkönig, sondern entlang der Playa de Palma werden die Spiele in zahlreichen Lokalen übertragen.

Kurz vor der Partie war die Stimmung ausgelassen. Und einige Fans zeigten sich optimistisch: „Ich denke, Deutschland wird gewinnen – aber es wird knapp“, meint Stefanie aus Köln zu KUKKSI Mallorca. „Vielleicht rettet sich Deutschland ins Elfmeterschießen und haut dann die Spanier weg“, sagt uns Kevin aus Hamburg an der Playa de Palma. So wäre es fast gekommen – doch bei dem ersten Treffer von Spanien machte sich Ernüchterung am Ballermann breit.

„Die Reise hätte ich mir auch sparen können“

Nach dem Spiel waren die Fans am Boden zerstört – auch deshalb, weil das Ergebnis äußerst knapp war und Spanien sich durch einen Last-Minute-Treffer gerettet hat. Marko aus Dresden hat hoch gepokert – er hatte kürzlich seinen Urlaub so gebucht, dass er zum Viertel- und Halbfinale auf der Insel ist. Er war der festen Überzeugung, dass es Deutschland ins Halbfinale schafft. „Eigentlich wollte ich die zwei Spiele an der Playa mitnehmen und etwas Party machen. Die Stimmung ist jetzt im Arsch. Die Reise hätte ich mir auch sparen können“, meint er zu uns.

Karla aus Düsseldorf sieht es optimistisch. „Es ist zwar doof, dass Deutschland raus ist. Aber wir sind hier in Spanien – und Mallorca gehört schließlich dazu. Dann sind wir jetzt halt für die Mannschaft, wo das 17. Bundesland dazu gehört“, sagt sie. Der ein oder andere Fan hat eine ganz besondere Theorie, die bittere Niederlage zu verkraften: „Ich brauch mehr Bier. Irgendwie muss man sich den Abend ja schön saufen.“