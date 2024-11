„Haben so viele Schulden“: „Hartz und herzlich“-Jasmin und Maik droht finanzieller Kollaps

Bürgergeld-Empfänger Jasmin und Maik aus der RTLZWEI-Sozialdoku „Hartz und herzlich“ haben es nicht einfach. Nach einer Fehlgeburt muss die 20-Jährige in ein Mutter-Kind-Heim. Das Paar hat kaum noch finanzielle Mittel.

Jasmin musste einen schweren Schicksalsschlag verkraften und hat ihr Kind verloren. Kurze Zeit später kam für die Protagonistin aus „Hartz und herzlich“ die nächste Hiobsbotschaft: Die 20-Jährige musste erneut in ein Krankenhaus eingeliefert werden. Nun stehen große Veränderungen für das Paar an.

Nachdem lange Zeit kein freier Platz im Mutter-Kind-Heim verfügbar war und sich der Umzug deshalb immer wieder nach hinten verschoben hat, ist es nun so weit: Die 20-jährige Jasmin zieht mit ihrem anderthalbjährigen Sohn Lennox in die Mutter-Kind-Einrichtung.

Maik wird Jasmin in dem Mutter-Kind-Heim regelmäßig besuchen. Die räumliche Trennung fällt dem Paar schwer – jedoch kommt noch ein ganz anderes Problem dazu: Dem Paar stehen kaum noch finanzielle Mittel zur Verfügung. Denn dadurch, dass Jasmin vorerst aus der Wohnung auszieht, wird ihnen das Bürgergeld drastisch gekürzt.

„Wir haben so viele Schulden, weil ich mit den ganzen Rechnungen nicht mehr hinterherkam“

„Damit Maik hier wohnen kann, brauchen wir Strom. Und da wissen wir nicht, wie wir das bezahlen sollen. Wir haben so viele Schulden, weil ich mit den ganzen Rechnungen nicht mehr hinterherkam“, meint Jasmin in den neuen Folgen von „Hartz und herzlich“. In dem Zeitraum hat Maik praktisch überhaupt keine Einnahmen und erhält auch kaum staatliche Leistungen.

Für das Paar ist das ein riesiges Problem. „Da Maik auch allgemein kein Jobcentergeld bekommt, sondern eigentlich Grundsicherung. Aber das ist noch beantragt. Solange leben wir von mir und Lennox – also Bürgergeld und Kindergeld. Das beides fällt aber bald weg. Finanziell stehen wir dann ohne Gelder da“, so Jasmin. Ob die beiden sich über Wasser halten können oder droht der komplette finanzielle Kollaps? Das wird man in den kommenden Folgen der Sozialdoku bei RTLZWEI sehen.

