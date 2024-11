„Muss rausoperiert werden“: „Hartz und herzlich“-Jasmin erneut in Klinik eingeliefert

Jasmin aus „Hartz und herzlich“ musste einen schweren Schicksalsschlag verkraften. Die 20-Jährige hat ihr Kind verloren. Nun folgt die nächste Hiobsbotschaft: Die Protagonistin der RTLZWEI-Sozialdoku muss erneut ins Krankenhaus eingeliefert werden.

Die Rostockerin musste mit der Fehlgeburt einen schweren Verlust hinnehmen. „Es tut nur einfach weh“, sagt die 20-Jährige bei „Hartz und herzlich“. „Am meisten tut weh, dass es ein Wunschkind war, auf das man sich sehr gefreut hat“, so die Rostockerin weiter. Jasmin war bereits in der 35. Schwangerschaftswoche, der Entbindungstermin stand fest.

Während Jasmin noch mit dem Verlust kämpfen muss, steht nun eine Operation an. Die Protagonistin stand mitten in den Vorbereitungen für den Aufenthalt im Mutter-Kind-Heim, welcher schon länger geplant ist. Doch am Tag vor dem Einzug muss Jasmin plötzlich in eine Klinik. „Sie wurde ja vom Krankenwagen abgeholt“, erzählt ihr Mann Maik bei „Hartz und herzlich“.

Jasmin und Maik chatten per Video – dennoch weiß ihr Partner nicht genau, was seiner Frau wirklich fehlt. Er denkt aber, dass es was ist, „was rausoperiert werden muss“. Trotz des Klinikaufenthaltes und der Verlust des Kindes hat das Paar nur ein Thema – und zwar der Einzug in das Mutter-Kind-Heim. „Wenn ich aus der Klinik rauskomme, […] muss ich direkt rein“, meint Jasmin.

Jasmin muss mit Lennox in ein Mutter-Kind-Heim

Jasmin muss mit ihrem Sohn Lennox in ein Mutter-Kind-Heim ziehen, da nach monatelanger Suche endlich ein Platz frei wurde. Der Beschluss kommt vom Jugendamt, da die Behörde der Auffassung ist, dass Jasmin mit der Erziehung des Kindes überfordert ist. In einer aktuellen Episode offenbarte Jasmin: „Wir haben ja hinterhertelefoniert mit dem Mutter-Kind-Heim. Uns wurde bestätigt, dass am 1. April 2025 ein Platz frei wird, den wollen die noch renovieren. Mitte April oder Anfang Mai soll ich da dann einziehen können.“ Die Dreharbeiten der neuen Folgen von „Hartz und herzlich“ liegen einige Monate zurück.

Jasmin weiß nicht, was im Mutter-Kind-Heim auf sie zukommt. Mit dem Umzug war das Paar nicht zufrieden: „Da das richterlich beschlossen wurde, blieb uns leider keine andere Wahl. […] Ich weiß halt einfach nicht, was alles auf mich zukommt. Es wurde schon einiges besprochen, wir hatten auch schon einen Termin“, sagte die 20-Jährige betrübt.

