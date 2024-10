„Roter Schleim abgegangen“: „Hartz und herzlich“-Jasmin in Klinik eingeliefert

Jasmin und Maik sind auch in den neuen Folgen von „Hartz und herzlich“ aus Rostock dabei. Nun machen sich die Fans riesige Sorgen: Die junge Mutter wurde wegen eines Notfalls in eine Klinik eingeliefert.

Die Protagonisten der RTLZWEI-Sozialdoku „Hartz und herzlich“ haben mit vielen Problemen zu kämpfen – von finanziellen Nöten, bis hin zu Stress mit den Behörden oder auch Streitereien. Und auch bei Jasmin läuft es nicht rund: Die Rostockerin musste in ein Krankenhaus eingeliefert werden.

„Meine Frau ist im Krankenhaus“, erklärt Maik in den neuen Folgen von „Hartz und herzlich“. „Ihr gings nicht gut und sie hatte auch Schmerzen“, sagt er weiter. „Es kommt wahrscheinlich die Kleine heute“, meint Mike. Doch dazu wird es nicht mehr kommen. Die Dreharbeiten der neuen Folgen von „Hartz und herzlich“ liegen schon einige Monate zurück – zu dem Zeitpunkt war Jasmin noch schwanger. Wie mittlerweile jedoch bekannt wurde, hat die Protagonistin aus der RTLZWEI-Sendung ihr Kind verloren.

„Ich musste den Krankenwagen rufen, weil roter Schleim abgegangen ist und Wehen eingesetzt haben“

„Die ersten Zeiten kümmert sich dann meine Frau um das Kind, meine Hauptaufgabe liegt bei Jayjay (Spitzname für Sohn Lennox, Anm. d. Redaktion)„, sagt Mike. In den neuen Folgen erklärt dann auch Jasmin, was genau passiert ist: „Ich musste den Krankenwagen rufen, weil roter Schleim abgegangen ist und Wehen eingesetzt haben.“ Jasmin dachte, dass sie kurz vor der Entbindung stehe. Zu dem Zeitpunkt lagen jedoch noch sieben Wochen bis zum errechneten Geburtstermin. „Aber es hat sich so weit aber erstmal beruhigt“, meint Jasmin.

Jasmin und Maik haben zudem auch noch mit finanziellen Problemen zu kämpfen. Außerdem sollte die 20-Jährige in ein Mutter-Kind-Heim ziehen. Im Krankenbett macht sich die junge Mutter viele Gedanken um ihre Zukunft. Auf das Paar kommen jedenfalls keine einfachen Zeiten zu – auch in Anbetracht der Tatsache, dass Jasmin ihr Kind verlieren wird, was zum Zeitpunkt der Dreharbeiten noch niemand erahnen konnte.

RTLZWEI zeigt die neuen Folgen von „Hartz und herzlich“ täglich um 18:05 Uhr.