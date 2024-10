„Hartz und herzlich“: Jasmin kann Jobcenter-Schulden nicht bezahlen

Im bekannten Blockmacherring in Rostock herrscht finanzieller Notstand bei Jamin und Maik. Die Protagonisten aus der RTLZWEI-Sozialdoku „Hartz und herzlich“ stecken tief im Schuldensumpf – nun fordert das Jobcenter auch noch tausende Euro.

Die Protagonisten aus „Hartz und herzlich“ leben am Existenzminimum. Bei den jungen Eltern Jasmin und Maik ist die finanzielle Situation besonders angespannt. Die 19-Jährige hat trotz aller Bemühungen den Überblick über die Ausgaben verloren. Die dreiköpfige Familie muss viel Einfallsreichtum an den Tag legen, um den finanziellen Ruin abzuwenden.

Jasmin und Maik hatten schon viele Höhen und Tiefen bei „Hartz und herzlich“. Das Jugendamt forderte die Protagonistin sogar auf, in ein Mutter-Kind-Heim zu ziehen. In den neuen Folgen ist die Rostockerin noch schwanger – mittlerweile ist bekannt, dass sie ihr Kind verloren hat. In ihrer Schwangerschaft sind die finanziellen Nöte besonders groß.

Jasmin hat Schulden: „Ich hab unglücklicherweise zu viel bestellt“

Ihr Konto sei bereits mit 200 Euro im Minus. Jasmin erklärt die Gründe: „Ich hab unglücklicherweise zu viel bestellt“, schildert sie die Gründe. Das ist jedoch nicht das einzige Problem: Das Jobcenter fordert tausende Euro zurück. 1.400 Euro Kaution sowie 700 Euro für die Erstausstattung von Lennox und das Kindergeld müssen Jasmin und Maik zurückzahlen.

Wie die beiden die Schulden bezahlen wollen, ist völlig ungewiss. Eine Idee haben Jasmin und Maik bisher noch nicht: „Wie willst du 3.000 Euro, fast 4.000 Euro, auf einmal bezahlen? Da musst du eine Bank überfallen“, erklärt er in den neuen Folgen von „Hartz und herzlich“. Trotz einer Kontopfändung haben sie sich einige Handys gegönnt – das kommt ihnen nun zugute. Denn nun kann das Paar die alten Geräte verkaufen – und zumindest das Konto ausgleichen. Das größere Problem sind jedoch die Schulden beim Jobcenter – diese können die beiden wohl nur in Raten abstottern. Denn schließlich haben Jasmin und Maik keine Einkünfte.

RTLZWEI zeigt die neuen Folgen von „Hartz und herzlich“ täglich um 18:05 Uhr.