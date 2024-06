Gewalt? Walentina Doronina macht Can Kaplan schwere Vorwürfe!

Walentina Doronina bestätigte bei Instagram die Trennung von Can Kaplan. Der Unternehmer behauptete danach, dass sie in einer TV-Show fremdgegangen sei. Die Blondine erhebt nun schwere Gewalt-Vorwürfe gegen ihren Ex.

Nachdem das Liebes-Aus bestätigt wurde, erhob Can Kaplan schwere Fremdgeh-Vorwürfe gegen seine Ex. „Dann habe ich erfahren, dass sie in der Show Schluss gemacht hat und etwas mit einem anderen Typen angefangen hat. Walentina ist mir in einer TV-Show fremdgegangen“, schrieb der Unternehmer. Walentina Doronina erklärte anschließend, dass sie nicht fremdgegangen sei.

Schlammschlacht eskaliert völlig

Doch nun scheint die Schlammschlacht zwischen dem ehemaligen „Sommerhaus“-Paar komplett zu eskalieren. Walentina Doronina behauptete jetzt nämlich, dass Gewalt im Spiel sei. „Ich kann die ganzen Lügen, nicht weiter auf mir sitzen lassen [sic]„, beginnt Walentina Doronina ihr langes Statement in den sozialen Netzwerken.

Dann führt die Blondine weiter aus: „Es ist nicht alles Gold was glänzt. Ich habe Monate lang alles akzeptiert und mit mir machen lassen!!! Ohne das einer von euch da draußen gemerkt oder gesehen hat!!! Das ich auch nicht fehlerfrei bin, will ich gar nicht abstreiten. [sic]“ Weiter heißt es in dem Post: „Ich war die Person, die mit blauen Flecken Interviews etc. gegeben hat und in der Öffentlichkeit immer funktionieren musste.“

„Ich habe mich oft klein machen lassen“

Die 24-Jährige packt noch weiter aus: „Aber wie es tatsächlich bei mir in meinen Privatleben aussah, hat keiner von euch mitbekommen…! Oft habe ich so getan als wäre alles super und toll, aber wie es mir innerlich ging hat keiner mitbekommen außer meine Freunde…oftmals bin ich von außen kalt ,aber im Endeffekt kennt mich keiner !!! Ich habe all das verdrängt, weil ich diesen Menschen so sehr geliebt habe. Ich war blind vor Liebe und habe vieles gegenüber meiner Person zugelassen und akzeptiert. Ich habe mich oft klein machen lassen, beleidigen lassen und schlimmeres…so das ich mit der Zeit mein eigenes ich verloren habe. Ich wollte die Wahrheit niemals wahrhaben und akzeptieren. [sic]„, behauptet Walentina Doronina.

So reagiert Can Kaplan

Was genau sie damit meint, bleibt unklar. Die ehemalige „Sommerhaus der Stars“-Kandidatin postete daraufhin noch Bilder mit blauen Flecken am Arm, Hals sowie Rücken. Auf einem Foto hat die 24-Jährige sogar Blut im Mund. Can Kaplan reagierte mit einem eindeutigen Statement darauf: „Ich höre mir die umgeschriebene Version der Geschichte des Narzissten an und falle fast darauf herein.“

YouTuber sieht Version von Walentina Doronina skeptisch

YouTuber Denny von dem Kanal „Dennys Trash Highlights“ sieht die Version von Walentina Doronina eher skeptisch. „Walentina hat hier nicht einmal gesagt, dass Can sie angefasst hat. Sie hat letztendlich mit der Fantasie der Zuschauer gespielt – ganz wichtig – indem sie euch und uns Material zeigt von verschiedenen offensichtlichen Verletzungen, dessen Ursprung wir gar nicht einschätzen können. Den Zeitpunkt können wir nicht einschätzen. Das sind alles Verletzungen, die könnten darauf zurückzuführen sein, dass Can ihr gegenüber Gewalt angewendet hat. Es kann aber genauso gut sein, dass das alles Verletzungen sind, die sie sich im Alltag – beim Boxtraining, beim Lippenaufspritzen, egal woher – hätte auch zuziehen können“, meint er.