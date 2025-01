„Skandal“: Alessia Herren zieht ins Dschungelcamp – Zuschauer erheben schwere Vorwürfe

Der Dschungelcamp-Cast ist komplett! Auch Alessia Herren ist in der neuen Staffel von „Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!“ dabei. Das sorgt bei den Zuschauern jedoch für Unmut.

Alessia Herren fiel im „Sommerhaus der Stars“ mit homophoben Äußerungen und Wutanfällen auf. Zudem drohte die Tochter von Willi Herren dann auch noch Gewalt gegenüber Tessa Bergmeier in der RTL-Show an. Dass sie dennoch ins Dschungelcamp ziehen darf, macht die Zuschauer fassungslos.

Zuschauer fassungslos über Dschungelcamp-Teilnahme von Alessia Herren

Ein Fan schreibt auf der offiziellen Instagram-Seite der Show: „Warum schon wieder Alessia? Ihr seid echt ein Vorbild, wenn ihr so ein unterirdisches Verhalten auch noch fördert und belohnt. Dann wundern wir uns, warum die jungen Menschen keinen Anstand, keine Moral von Empathie ganz zu schweigen und Respekt anderen Menschen gegenüber haben. Na, freut euch jetzt schon auf die Quoten?“

Und auch andere Zuschauer nehmen kein Blatt vor den Mund. „RTL, warum gebt ihr Alessia Herren immer noch eine Bühne?? Sie hat sich im Sommerhaus dermaßen daneben benommen und Äußerungen getätigt, die absolut gar nicht gehen!!“, meint ein Fan. „Dass Alessia Herren nach ihrem Verhalten im Sommerhaus teilnehmen darf, ist ein Skandal“, heißt es in einem anderen Kommentar. „Alessia???? Krass. Keine Würde, RTL. Nach dem Sommerhaus sollte man ihr keinerlei Plattformen mehr bieten“, schreibt ebenfalls ein Zuschauer.

Vor allem nach der Gewaltandrohung gegenüber Tessa Bergmeier im „Sommerhaus der Stars“ haben viele Zuschauer damals nicht verstanden, weshalb sie nicht aus der Show geflogen ist. „Das Sommerhaus lebt von Authentizität und zeigt ein ungeschminktes Bild der Paare. Unsere Zuschauer sind in der Lage, das Verhalten der Paare einzuordnen und entsprechend zu bewerten“, erklärte damals ein Sendersprecher gegenüber dem Kurier.

Alessia Herren wurde am 14. Januar 2002 als Tochter des Schauspielstars Willi Herren geboren. Schon früh kam Alessia mit den TV-Kameras in Berührung, stand schon mit 13 Jahren unter anderem für die TV-Doku „Die Herrens“, „Willis wilde Welt“ oder „Promi-Frauentausch“ vor der Kamera. Ihren ersten eigenen TV-Auftritt hatte die gebürtige Kölnerin mit italienischen Wurzeln dann bei „Ab ins Kloster – Rosenkranz statt Randale“. Später nahm sie in zahlreichen weiteren Formaten teil – neben dem „Sommerhaus der Stars“ folgt nun das Dschungelcamp. Ob sich die Tochter von Willi Herren diesmal von einer anderen Seite zeigen wird, bleibt abzuwarten.

RTL zeigt „Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!“ ab dem 24. Januar 2025 täglich live.