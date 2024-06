Fußball-EM 2024: Alle Infos zu den Fanmeilen am Brandenburger Tor und Bundestag in Berlin!

Berlin ist endgültig in den Fußball-Sommer gestartet: Am Mittwochabend wurde die Fanmeile am Brandenburger Tor mit einem Konzert eröffnet. Ab Freitag werden dann die Spiele der Fußball-Europameisterschaft gezeigt.

Zwei Tage vor dem Start der Fußball-Europameisterschaft haben tausende Menschen die Eröffnung von Deutschlands bekanntester Fanmeile am Brandenburger Tor in Berlin gefeiert. Rund 30.000 Menschen sollen bei dem Eröffnungskonzert laut dem Veranstalter dabei gewesen sein. Der Berliner Rapper Luciano, Popsänger Alvaro Soler sowie die Sängerinnen Elif und Leony stimmten auf die Heim-EM ein. Am Freitag wird dann das Eröffnungsspiel zwischen Deutschland und Schottland um 21 Uhr gezeigt.

Alle Infos zur Fanmeile am Brandenburger Tor

Öffnungszeiten

Die Fanmeile am Brandenburger Tor hat an Spieltagen zwischen 14 und 24 Uhr geöffnet. An spielfreien Tagen kann man schon ab 8 Uhr auf den ausgelegten Rasen – dann kann die Fanmeile als Park genutzt werden. An spielfreien Tagen gibt es unter anderem Sommerkino und Konzerte mit Liegestühlen. Der Eintritt ist immer frei.

Public Viewing

Am Brandenburger Tor werden alle Deutschlandspiele und alle Spiele, die in Berlin stattfinden, gezeigt. Auf der Fanmeile befinden sich fünf Großleinwände – die Hauptleinwand befindet sich direkt vor dem Brandenburger Tor.

Wo sind die Eingänge zur Fanmeile?

Die Meile ist eingezäunt. Eingänge sind an der Siegessäule, an der Yitzhak-Rabin-Straße und seitlich am Pariser Platz.

Was ist auf der Fanmeile verboten?

Die Sicherheit auf der Fanmeile hat die oberste Priorität – deshalb gibt es auch einige Regeln. Das Mitbringen von alkoholischen Getränken und von Glasflaschen ist verboten. Fans dürfen eigenes Essen mitbringen – solange es in eine kleine Tasche passt. Denn es ist sind keine Tasche erlaubt, die größer als ein DIN-A4-Format sind. Rucksäcke und Taschen werden am Eingang kontrolliert.

Wie wirkt sich die Fanmeile auf den Verkehr aus?

Während der Fußball-Europameisterschaft gibt es erhebliche Einschränkungen im Berliner Regierungsviertel. Die Straße des 17. Juni bleibt zwischen Großer Stern und Brandenburger Tor bis zum 26. Juli gesperrt.

Alle Infos zur Fanzone am Bundestag

Öffnungszeiten

Vom 14. Juni bis zum 14. Juli jeden Tag ab 14 Uhr bis 24 Uhr hat die Fanzone am Bundestag offen. Auch hier ist der Eintritt frei.

Public Viewing

Es werden alle 51 Spiele der Fußball-Europameisterschaft gezeigt. An spielfreien Tagen gibt es kulturelle Angebote – besonders für Familien.

Wie viele Plätze gibt es?

In der Fanarena gibt es 2.500 Plätze, davon rund 1.000 Plätze. Wer zuerst kommt, hat den besten Platz! An drei Seiten gibt es drei große Bildschirme, auf welchen man die Spiele der EURO verfolgen kann.

Sicherheit und Eingänge

Die Wiese vor dem Bundestag ist eingezäunt. Auch hier ist die Sicherheit besonders wichtig – Taschen werden ebenfalls kontrolliert. Eingänge sind in der Paul-Löbe-Allee und Scheidemannstraße.

Die Anreise zu den Fanzonen

Mit dem Auto sollte man nicht zu den Fanmeilen fahren, denn das Gebiet ist abgesperrt und Parkplätze in der Innenstadt findet man kaum. Mit der S-Bahn kommt man mit den Linien S1/S2/S25/S26 zum Brandenburger Tor. Die S-Bahn-Linien S3/S5/S7/S9 verkehren zum Hauptbahnhof und Tiergarten. Die U-Bahn-Linie U5 hält an den Stationen Hauptbahnhof, Brandenburger Tor oder Bundestag.