Es ist offiziell: Lea Hoppenworth ist die neue „Princess Charming“!

„Princess Charming“ geht bei RTL in die vierte Runde. 20 Single-Damen buhlen um das Herz der Princess. Nun ist auch bekannt, wer nach der großen Liebe in der Datingshow suchen wird.

Auf ins Abenteuer! Auch in der vierten Staffel der lesbischen Datingshow macht sich eine neue „Princess Charming“ auf die Suche nach der großen Liebe. Unter der heißen Sonne Thailands buhlen 20 Singles um die Gunst von Lea Hoppenworth, wie RTL jetzt in einer Pressemitteilung bekanntgab. Auf Gruppen- und Einzeldates hat die Princess die Gelegenheit, ihren Auserwählten näherzukommen und ihr Herz zu verschenken. Zwischen wem wird es auf der Urlaubsinsel Koh Samui knistern?

Diese Frau ist die neue „Princess Charming“

Steckbrief zu Lea Hoppenworth

Wohnort: Berlin

Beruf: Copywriterin

Sternzeichen: Zwilling

Single seit: Frühjahr 2022

Instagram: @spektakulea_

Lea Hoppenworth ist 30 Jahre alt und wohnt in Berlin. Liebe ist für sie eine „bedingungslose Kraft und Inspiration“, die sie nun bei „Princess Charming“ sucht. Sie hatte bislang drei Beziehungen, wobei die längste davon drei Jahre hielt. Ihr persönliches Ziel im Leben ist, sich von starren Plänen zu lösen und das Leben eher spontan zu nehmen. Sie möchte den Moment voll auskosten und im Hier und Jetzt leben.

Fun Facts zu Lea Hoppenworth

Mein VW Bus heißt Valentin

Ich habe Angst vor Sprachnachrichten

Pfeffer ist mein Lieblingsgewürz

Meine Sprache der Liebe ist Touch & Teigwaren

Mein Lieblingsausflugsziel in Berlin ist der Kaufpark Eiche in Marzahn-Hellersdorf

Darum ist Lea Hoppenworth noch immer Single

Im Interview mit RTL hat Lea Hoppenworth verraten, weshalb sie noch immer Single ist. „Weil ich mich mittlerweile sehr gut kenne und genau weiß, was ich will. Ich habe gewisse Ansprüche an eine Beziehung. Wenn diese nicht erfüllt sind, gehe ich auch keine romantische Beziehung mehr ein. Diese Klarheit hilft mir, authentisch zu bleiben und sicherzustellen, dass zukünftige Beziehungen wirklich liebevoll, erfüllend und sinnvoll sind“, sagt die neue „Princess Charming“.

Und warum sucht sie ausgerechnet im TV nach der großen Liebe? „Warum nicht? Es ist eine absolut einmalige Erfahrung und ich mag neue – vielleicht auch etwas verrückte – Herausforderungen. Online Dating in Berlin ist außerdem nicht weniger nervenaufreibend“, meint Lea Hoppenworth. Dann hat die 30-Jährige noch verraten, wie es sich anfühlt, die neue „Princess Charming“ zu sein: „Es ist ein unglaubliches Gefühl. Es bringt sowohl große Freude als auch einige Schwierigkeiten mit sich, in eine solche Rolle zu schlüpfen. Es ist für mich eine einmalige Möglichkeit, selbstbewusst meine Grenzen zu erkennen und zu erweitern.“