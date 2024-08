Es gibt die ersten Lebkuchen in Supermärkten – und das bei 35 Grad!

Deutschland befindet sich im Hochsommer! In dieser Woche steigt das Thermometer auf stolze 35 Grad – und bei den sommerlichen Temperaturen herrscht in einigen Supermärkten schon Weihnachtsstimmung. Denn es gibt die ersten Lebkuchen und Dominosteine.

Es weihnachtet sehr – und das bei 35 Grad. Oh nein, es ist tatsächlich schon wieder passiert: Mitten im August tauchen die ersten Lebkuchen in deutschen Supermärkten auf. Unser Reporter entdeckte die ersten Lebkuchen, Dominosteine und andere Leckereien in einem Netto-Markt in Potsdam.

Die Lebkuchen-Regale füllen sich – und das mitten im Hochsommer

Jedes Jahr kommen Lebkuchen und andere Leckereien im August in den Handel – meist liegt der Verkaufsstart um die 35. Kalenderwoche. Während die meisten Menschen bei sommerlichen Temperaturen ihre Füße in den Badesee halten, füllen sich die Lebkuchen-Regale in den Supermärkten.

Etwa ein Drittel der Jahresproduktion werden im Juli, August und September produziert, wie aktuelle Zahlen des Statistischen Bundesamtes zeigen. Im Jahr 2022 wurden hierzulande knapp 87.600 Tonnen Lebkuchen hergestellt. Auch im Ausland sind Lebkuchen aus Deutschland gefragt: Im Jahr 2023 exportierte Deutschland knapp 22.500 Tonnen des Weihnachtsgebäcks – den Großteil davon ins europäische Ausland.

Immer wieder sorgt der frühe Verkaufsstart nach dem Ende der Sommerferien in den sozialen Netzwerken für Kritik. „Ist denn heute schon Weihnachten?“, fragt beispielsweise ein Nutzer. Bei Netto und anderen Supermärkten gibt es nun die ersten Lebkuchen – andere Ketten werden wohl nachziehen und demnächst werden wohl auch die ersten Schoko-Nikoläuse sowie Adventskalender im Sortiment auftauchen.

Kein Scherz! Und Erster!!

Bei EDEKA Brehm in Berlin-Zehlendorf gibt es seit Freitag das übliche Weihnachtssortiment zu kaufen. Es empfiehlt sich, die schmelzgefährdete Ware in einer Kühltasche nach Hause zu tragen.

*weihnachtswunschzettelschreibgeräusch* pic.twitter.com/DPKWf6LHSK — Motobär® (@Stollenritter) July 9, 2023

Einige Supermärkte haben im Jahr 2023 die ersten Lebkuchen bereits im Juli ins Sortiment genommen. „Kein Scherz! Und Erster!! Bei EDEKA Brehm in Berlin-Zehlendorf gibt es seit Freitag das übliche Weihnachtssortiment zu kaufen. Es empfiehlt sich, die schmelzgefährdete Ware in einer Kühltasche nach Hause zu tragen“, schrieb der Nutzer „Motobär“ beim Kurznachrichtendienst X im Juli 2023 und postete dazu einen Schnappschuss vom Weihnachtssortiment bei Edeka.