Winter trifft Deutschland mit voller Härte – folgen danach 20 Grad am Wochenende?

Der Winter hat Deutschland erreicht – Graupel-Schauer, Schnee und eine bittere Kälte. Das ist jedoch nicht von langer Dauer – schon in dieser Woche könnten die Temperaturen auf milde 20 Grad steigen.

Bis ins Flachland sind die ersten Flocken heruntergekommen, in den Mittelgebirgen kam sogar eine Schneedecke von bis zu 15 Zentimetern dazu. „Heute ist der Höhepunkt der Kältewelle. Besonders kräftige Schneeschauer gibt es in NRW bei Temperaturen nur wenig über dem Gefrierpunkt. Im Flachland meist ein wenig nasser Schnee, in den Mittelgebirgen wächst die Schneedecke auf 10 bis 15 cm an. Auch in Ostdeutschland nur wenig über 0 Grad und einzelne Schneeschauer“, sagt Klimatologe Dr. Karsten Brandt von Donnerwetter.de in der Bild-Zeitung.

In der Mitte und im Süden der Republik kann es zudem sehr windig werden – auf Berggipfeln werden sogar Böen bis 85 km/h erwartet. Einzelne Gewitter sind laut dem DWD an der Küste nicht auszuschließen. In den östlichen und nördlichen Mittelgebirgen muss man zudem mit gefrierender Nässe rechnen. Auch in der Nacht zu Donnerstag kann es schneien. Im Allgäu könnten bis Freitag bis zu 35 Zentimeter Neuschnee zusammenkommen.

Bis zu 20 Grad am Wochenende möglich?

Nach dem Wintereinbruch könnte jedoch die Kehrtwende folgen. Denn ab dem Wochenende dreht sich die Wetterlage. Aufgrund einer Südwestströmung kommt sehr warme Luft nach Deutschland – laut RTL.de kann das Thermometer dann sogar auf sehr warme 20 Grad steigen. Verantwortlich zeigt sich dafür ein Orkantief vor Großbritannien, das die Wärme anzapft – die Kaltluft wird damit weggeblasen. Vor allem am Oberrhein und im Westen steigen die Temperaturen auf deutlich mehr als 15 Grad an. Möglich ist sogar, dass die 20 Grad geknackt werden.

Diplom-Meteorologe Jürgen Schmidt von WetterKontor in der Bild: „Insgesamt bleibt es ein kurzes Winter-Intermezzo, denn ein Orkantief vor Schottland lenkt am Wochenende wieder sehr milde Luft nach Mitteleuropa.“ Innerhalb von 24 Stunden können die Temperaturen enorm ansteigen – für empfindliche Menschen könnte das aber auch böses Kopfschmerzwetter sein.