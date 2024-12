Englischer Fußballprofi Michael Newberry stirbt mit 27 Jahren an seinem Geburtstag!

Kurz vor dem Jahreswechsel gibt es eine traurige Nachricht aus der Sporwelt: Der englische Fußballprofi Michael Newberry ist im Alter von 27 Jahren verstorben – und das ausgerechnet an seinem Geburtstag.

Michael Newberry war Spieler des nordirischen Erstliga-Teams Cliftonville FC. Im Alter von 27 Jahren ist er verstorben – ausgerechnet an seinem Geburtstag. Sein plötzlicher Tod wirft Fragen auf. Zur Todesursache gibt es bisher noch keine Details. Der Club aus Belfast äußerte sich bestürzt über den Tod des Abwehrspielers.

Michael Newberry stirbt mit nur 27 Jahren

„Der Cliftonville FC ist erschüttert über den plötzlichen Tod von Michael Newberry“, heißt es in einem Statement auf der Plattform X. Und weiter heißt es darin: „Unser Beileid gilt Michaels Familie und Freunden sowie den vielen Mannschaftskameraden, mit denen er während seiner Karriere zusammengespielt hat, und den Fans, die von dieser herzzerreißenden Nachricht erschüttert und traurig sein werden.“

Auch die Fans sind über die Todesnachricht fassungslos und bekunden ihr Beileid. „Ruhe in Frieden. Wir denken an deine Familie in dieser schweren Zeit“, schreibt ein User in den Kommentaren. „Es macht mich traurig zu lesen, dass Michael nicht mehr unter uns ist. Der Familie wünsche ich viel Kraft“, meint ein weiterer Nutzer.

In seiner Jugend wurde Michael Newberry von Newcastle United ausgebildet und galt als englisches Nachwuchs-Talent. Im Jahr 2016 wurde er mit der „Wor-Jackie-Trophäe“ ausgestattet, die jährlich an den besten Nachwuchs-Kicker in Newcastle vergeben wird. Später wurde er U21-Nationalspieler für Nordirland.

Obwohl Michael Newberry sehr talentiert war, schaffte er es nicht in den Profikader. Bevor er zu Cliftonville wechselte, holte er mit dem Linfield FC zwei Meistertitel. Sein Ex-Klub erklärte: „Die Gedanken und Gebete aller hier im Klub sind in diesem sehr traurigen Moment bei Michaels Familie und Freunden.“ Die Liga bekundete ihre „tiefe Anteilnahme gegenüber Michaels Familie, seinen Freunden und jedem mit einer Verbindung zum Cliftonville FC“.