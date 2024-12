„Eher peinlich“: Adventsfest mit Florian Silbereisen bringt Zuschauer auf die Palme

Am Samstagabend präsentierte die ARD das „Adventsfest der 100.000 Lichter“ mit Florian Silbereisen. Doch schon zu Beginn der Sendung platzt den Zuschauern im Netz der Kragen.

In den Shows von Florian Silbereisen versammelt sich die Schlager-Elite der Republik. Zahlreiche Stars treten in den Shows auf – von Andrea Berg bis hin zu Semino Rossi oder die DSDS-Finalisten. Doch nicht einmal nach zehn Minuten platzt den Zuschauern der Kragen.

Zahlreiche Zuschauer hatten pünktlich um 20.15 Uhr eingeschaltet. Singend schreitet Florian Silbereisen eine Treppe hinab und eröffnet damit das „Adventsfest der 100.000 Lichter“. Doch was ihnen präsentiert wurde, enttäuschte die Zuschauer. Der Grund? Sowohl Florian Silbereisen als auch anschließend Inka Bause sangen Playback!

„Ganz schlimmes Playback, also alles wie immer“

Dabei machten sie Mundbewegungen, während die Musik eingespielt wurde. In den sozialen Netzwerken ist ein regelrechter Shitstorm entfacht. „Ganz schlimmes Playback, also alles wie immer“, schreibt ein Nutzer beim Kurznachrichtendienst X. Ein weiterer Zuschauer wird noch deutlicher: „Nicht mal Playback kann Frau Bause.“

In einem anderen Kommentar heißt es: „Wozu haben Semino Rossi und Florian Silbereisen die Earbuds im Ohr? Sie singen nicht live. Das ist absolut überflüssig und bringt nichts, wenn es hörbar Playback ist. Eher peinlich.“ Ein User meint außerdem: „Die haben echt gute Stimmen und müssen so eine traurige Playback Nummer aufführen. Schade.“ Generell kam der Auftritt von Inka Bause bei vielen Zuschauern nicht gut an. „Inka Bause singt seit Neustem wieder – warum“, fragt ein User bei X. „Muss jetzt Bauer sucht Frau zum Adventsfest?“, fragt ein anderer.

Beim „Adventsfest der 100.000 Lichter“ sind zahlreiche Schlager-Stars anwesend. Der MDR kündigte einen Überraschungsgast an – es handelte sich dabei um Helene Fischer. Dort präsentierte Songs aus ihrem neuen Kinderalbum. Unter anderem gehörten zu den Gästen Andrea Berg, Semino Rossi. Rolf Zuckowski, DJ Ötzi, Ross Antony, Ella Endlich und Andy Borg.