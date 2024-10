DSDS 2024: „Hartz und herzlich“-Busfahrer Roger Wallerius sorgt für bewegende Szenen beim Casting

Roger Wallerius ist aus der RTLZWEI-Sozialdoku „Hartz und herzlich“ bekannt und will nun sein Glück bei „Deutschland sucht den Superstar“ versuchen. Der 48-Jährige kann vor allem mit seiner humorvollen Art punkten – die Jury bewegt er jedoch mit einem knallharten Schicksal.

Als singender Busfahrer hat sich Roger Wallerius bereits einen Namen gemacht und konnte sich dadurch auch eine riesige Community in den sozialen Netzwerken aufbauen. „Wenn ich morgens meine Schulkinder fahre, ist immer Halli Galli im Bus“, sorgt Roger ständig für gute Stimmung. Seit vielen Jahren ist er mit seiner Sandkastenliebe zusammen, die ihm großen Halt im Leben gibt.

Roger Wallerius widmet Casting-Song seinen verstorbenen Vater

Jetzt hofft Roger auf eine möglichst lange Reise bei DSDS und tritt mit vollem Stimmungs-Tank und auch etwas nervös vor die Jury. Seinen Casting-Song widmet er seinem verstorbenen Vater, den er seit 25 Jahren jeden Tag vermisst. „Ich versuche heute, meinen Traum zu verwirklichen“, schöpft er bei DSDS neuen Mut.

„Er lebt leider nicht mehr, ist ziemlich früh gestorben – mit 62“, sagt der Kandidat vor den Juroren. „Auch, wenn ich fast 50 Jahre alt bin, der fehlt mir jeden T…, jeden Tag“, schluchzt Roger Wallerius. Dieter Bohlen will dann wissen, wie lange sein Vater bereits tot ist. „25 Jahre“, antwortet er. Nur vier Jahre vor dem Tod des Vaters musste Roger nämlich auch noch den Verlust seines älteren Bruders verkraften.

„Das Schicksal hat dir schon viele Steine in den Weg gelegt oder Schmerz zugefügt. Ich glaube, […] dass die Musik Raum gibt, um das zuzulassen und auch Raum gibt vielleicht, um Dinge loszulassen. Trauer zuzulassen, die vielleicht im Alltag keinen Raum gefunden hat und Platz“, sagt Beatrice Egli.

Pietro Lombardi: „Ich glaub’, Papa ist stolz auf dich!“

„Ich glaub’, Papa ist stolz auf dich!“, meint auch Pietro Lombardi. Dieter Bohlen sagt zu seiner Performance: „Bei dir sieht man und bei der zweiten Nummer hört man das auch – ich meine, dir hat ja das Schicksal schon öfters in die Fresse gespuckt, ja? Und so eine gewisse Trauer und Traurigkeit konntest du bei der Nummer einfach gut vermitteln, ja. […] Da kam wirklich was rüber!“ Am Ende bekommt Roger Wallerius vier „Ja“-Stimmen und hat es damit in den Recall geschafft.

RTL zeigt DSDS am Samstag um 20:15 Uhr, die Folge ist bereits vorab bei RTL+ verfügbar.