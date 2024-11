DSDS 2024: Das wurde nicht im TV gezeigt – rührende Szenen nach dem Live-Finale im Studio

„Deutschland sucht den Superstar“ hat seinen Sieger gefunden: Christian Jährig konnte sich im Finale gegen seine Kontrahenten durchsetzen und gewann die diesjährige Staffel der Castingshow. KUKKSI war im Köln im Studio vor Ort – nach dem Finale spielten sich rührende Szenen auf der Bühne ab.

Christian Jährig, Nissim Mizrahi, Philip Matas und Tom Mc Conner sangen im Finale von „Deutschland sucht den Superstar“ um den Titel. Am Ende konnte sich Christian Jährig durchsetzen – das liegt vor allem an seiner unglaublich hohen Stimme, was zu seinem Markenzeichen geworden ist. Er erhält einen Plattenvertrag und eine stolze Siegprämie von 100.000 Euro.

Christian Jährig konnte seinen Sieg gar nicht fassen. „Ich habe noch nicht realisiert, was hier gerade passiert ist. Als mein Name gefallen ist, musste ich zusammenbrechen. Ich konnte mich nicht mehr halten und das Gefühl war unbeschreiblich. Für mich ist ein Traum in Erfüllung gegangen und ich kann es noch gar nicht glauben“, erzählt der strahlende Sieger im exklusiven Interview mit KUKKSI kurz nach dem Finale im Studio in Köln.

Das wurde nicht im TV gezeigt

Bereits zwei Stunden vor dem Finale versammelten sich zahlreiche Fangruppen vor dem Studio in Köln und heizten die Stimmung ordentlich an. Was die Zuschauer diesmal nicht sahen: Es war ein anderes Studio als sonst – dieses befand sich jedoch auf dem gleichen Gelände. Denn das Finale der beliebten Castingshow kam diesmal aus dem „Let’s Dance“-Studio. Im Übrigen haben sich auch andere Kandidaten blicken lassen – so hat sich auch der 92-jährige Günther beim Finale blicken lassen.

Um 19:45 Uhr begann das Warm-up, um 20:15 Uhr begann die Show – zu Beginn der Sendung rockte Star-Rapper Bushido die Bühne, welcher Juror in der kommenden Staffel werden soll. Über das DSDS-Aus von Pietro Lombardi wurde offiziell nichts erwähnt – dafür die Fans umso mehr. Denn einige Fangruppen schrien aus dem Publikum „Kein DSDS ohne Pietro“.

In der Werbepause herrschte im Studio ordentlich Trubel – diesmal war vor allem Dieter Bohlen in Selfie-Laune und machte zahlreiche Schnappschüsse mit Fans, welche sich rund um das Jurypult versammelten. Und auch Pietro Lombardi machte viele Fotos. Für die Fans gab es zahlreiche Möglichkeiten für Fotos – schließlich wurde die Show oft von Werbepausen unterbrochen.

Rührende Szenen nach dem Finale

Nachdem Christian Jährig zum Sieger gekürt wurde und die Live-Show bei RTL zu Ende war, war noch längst nicht Schluss im Studio. Denn der Sieger bekam zahlreiche Glückwünsche – auch Loredana hielt sich nach der Live-Show noch längere Zeit auf der Bühne auf. Pietro Lombardi verschwand sofort von der Bühne und hat sich nicht mehr blicken lassen – schließlich wird es auch seine letzte DSDS-Show gewesen sein.

Dafür kam überraschend ein ganz anderer – und zwar Bushido. Und dann spielten sich rührende Szenen ab: Der Star-Rapper umarmte Christian Jährig, hat ihm viel Glück und Erfolg gewünscht. Der Rapper meinte zudem, dass es eine grandiose Leistung war. Christian Jährig war von dem Überraschungsbesuch völlig geflasht. Christian Jährig will definitiv weiter Musik machen – welche Richtung er einschlägt, wird die Zeit noch zeigen.