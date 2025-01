Dschungelcamp 2025: Schummel-Skandal um Sam Dylan aufgedeckt?

In den vergangenen Jahren polarisierte Sam Dylan im Reality-TV. Nun will er das Dschungelcamp aufmischen und ist bereits in Australien gelandet. Doch jetzt kommt heraus: Der Dschungel-Kandidat hat bei einigen Dingen wohl geschummelt.

Sam Dylan wurde von RTL als 33-Jährigen vorgestellt. Ist der Dschungelcamp-Kandidat aber in Realität viel älter? Zumindest will das die Bild-Zeitung erfahren haben. Gegenüber dem Blatt sagt Sam Dylan selbst: „Bei mir ist jeden Tag ‚Spieglein, Spieglein an der Wand‘: Gestern nach der Landung schaute ich in den Spiegel und dachte, ich bin 60. Heute nach meinem Schönheitsschlaf sehe ich im Spiegel einen 20-Jährigen.“

Heißt Sam Dylan in Realität ganz anders?

Ein weiteres kurioses Detail: Auf der Passagierliste nach Australien tauchte kein „Sam Dylan“ auf. Stattdessen befindet sich dort der Name „Sven W.“ – aber was hat es damit auf sich? Sam Dylan erklärt dazu: „Dieser Name kam 2010, nachdem ich mich ein Jahr davor geoutet hatte. Da kam vieles zusammen. Ich wollte damit mein Dorfleben hinter mir lassen. Ich hatte halt diesen Namen und den habe ich nicht gefühlt, den hatte ich ja auch von meinen Eltern bekommen.“

Hat Sam Dylan finanzielle Probleme?

Laut der Bild-Zeitung soll Sam Dylan einige offene Rechnungen haben. „Ich habe so viele Projekte laufen, dass ich nicht jede einzelne Rechnung über Jahre hinweg nachverfolgen kann. Ich kann jetzt nicht aus dem Stegreif sagen, um welche Vorgänge es konkret geht“, so der Dschungelcamp-Kandidat.

Auch bei seiner Firma gebe es einige Unklarheiten. „Die GmbH gehört mir vollständig, ist aber als GmbH ein Unternehmen und keine Person. Privat bekomme ich keinen Kredit, da ich in der Schufa stehe. Die GmbH dagegen hat im Oktober ihr Geschäft für 100.000 Euro eröffnet, das selbst finanziert wurde“, so Sam Dylan. Aus dem Jahr 2020 soll noch ein Betrag von 193,28 Euro offen sein. „Die 193 Euro sind wahrscheinlich untergegangen. Ich glaube, die werde ich ja wohl noch haben. Ich habe finanziell keine Probleme“, meint Sam Dylan in der Bild.

RTL zeigt „Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!“ ab dem 24. Januar 2025 täglich live.