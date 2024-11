Dschungelcamp 2025: Die ersten drei Kandidaten wurden enthüllt!

Im Januar startet die neue Staffel von „Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!“ bei RTL. Nun stehen die ersten Kandidaten fest: Demnach packen zwei Promi-Mütter und ein GZSZ-Star ihre Koffer nach Australien.

Das Dschungelcamp zählt zu einer DER TV-Highlights zu Beginn des Jahres. Und auch 2025 soll es eine neue Staffel der Erfolgsshow bei RTL geben. Nun sind die ersten Kandidaten durchgesickert.

Yeliz Koc soll ins Dschungelcamp ziehen

Yeliz Koc nahm bereits an zahlreichen Reality-Formaten teil. Nun soll das Dschungelcamp folgen, wie die Bild-Zeitung meldet. Die Ex von Jimi Blue Ochsenknecht lässt nichts anbrennen und flirtete in der Kuppelshow „Love Island“ mit mehreren Männern. Bei „Promi Big Brother“ schnappte sich die 31-Jährige den Sieg. Ihre Tochter wird sie womöglich nach Down Under begleiten.

Nina Bott ist auch in Down Under dabei

Ein weiterer Name: Nina Bott soll ins Dschungelcamp ziehen. Bekannt wurde die Schauspielerin vor allem durch die RTL-Serie „Gute Zeiten, schlechte Zeiten“. Zudem hatte sie auch Rollen in „Alles was zählt“ und „Verbotene Liebe“ – ein echtes Soap-Urgestein also! Der ehemalige GZSZ-Liebling hat einen erwachsenen Sohn (Lennox König, 20) aus ihrer Ex-Beziehung mit Kameramann Florian König.

Mit Timur Ülker zieht ein weiterer GZSZ-Star ins Dschungelcamp

Mit wem sich Nina Bott vor allem über GZSZ austauschen kann, ist Timur Ülker. Denn auch der Darsteller will das Dschungelcamp im kommenden Jahr ordentlich aufmischen. Seit 2018 hat er eine Hauptrolle in der beliebten RTL-Serie.

Wann startet die neue Staffel bei RTL?

RTL wollte sich zu den Namen bisher nicht offiziell äußern. Die Gerüchteküche über die ersten Kandidaten brodelt jedenfalls – in den kommenden Wochen werden wahrscheinlich weitere Namen fallen, welche ins Dschungelcamp einziehen. RTL gibt den offiziellen Cast immer erst kurz vor Staffelstart bekannt. Wann die neue Staffel von „Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!“ beginnt, hat der Sender noch nicht bekanntgegeben. Wahrscheinlich geht das Dschungelcamp aber Mitte Januar in die nächste Runde.