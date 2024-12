Endlich offiziell: RTL enthüllt die ersten Dschungelcamp-Kandidaten!

Im Januar startet die neue Staffel von „Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!“. Seit einigen Wochen wurde bereits über die Kandidaten spekuliert – jetzt ist es endlich offiziell: RTL hat die ersten Dschungelcamper enthüllt.

Die ersten Kandidaten wurden offiziell bestätigt: Lilly Becker und Maurice Dziwak kämpfen bei „Ich bin ein Star – Holt mich hier raus“ um die Dschungelkrone. Der Reality-TV-Star kann seinen Einzug kaum erwarten. „Das ist alles unvorstellbar. Für mich bedeutet das sehr viel. […] Für mich geht einfach ein Traum in Erfüllung“, freut sich Maurice Dziwak im Interview mit RTL.

„Wie soll ich da denn Hoden oder Penisse essen?“

Die Reality-Bekanntheit hat auch verraten, was seine größte Schwäche ist: „Ich denke zu viel nach.“ Er selbst sieht sich nicht als Promi. „Wir sind keine Stars. Die wahren Stars sind unsere Eltern aber auch Ärzte, Altenpfleger oder alleinerziehende Mamas“, so Maurice Dziwak. Probleme könnte es vor allem mit dem Essen in Down Under geben. „Ich kann kein Fleisch mit Fett essen. Wie soll ich da denn Hoden oder Penisse essen?“, so der Reality-TV-Star.

Lilly Becker ist Mutter eines Sohnes – diese Rolle will sie im Dschungelcamp nicht verkörpern: „Ich bin Mama – zu Hause von einem Teenager – und ich hab ein Au-pair […] Ich bin Vollzeit-Mama, deswegen gehe ich auch in den Dschungel, um einfach keine Mama zu sein, aber meinem Sohn zu zeigen, das ist, was deine Mama kann“, sagt das Model gegenüber RTL.

Die weiteren Kandidaten hat RTL bisher noch nicht offiziell bekanntgegeben – zuletzt machten Spekulationen die Runde, dass Yasin Mohamed, Yeliz Koc und Sam Dylan dabei sein sollen. Auch die Schauspieler Edith Stehfest und Timur Ülker könnten zum Cast gehören. Die neue Staffel von „Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!“ startet am 24. Januar 2025 bei RTL.