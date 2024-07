Dieter droht „Hartz und herzlich“-Zuschauern mit Konsequenzen

Die Protagonisten aus „Hartz und herzlich“ erfreuen sich großer Beliebtheit. Das bringt jedoch auch Schattenseiten mit sich – das bekam vor allem Dieter zu spüren. Dieser droht den Zuschauern jetzt sogar mit Konsequenzen.

Die Bewohner aus den Benz-Baracken in Mannheim zeigen bei „Hartz und herzlich“ ihr ungeschöntes Leben – von Ärger mit den Behörden, bis hin zu schwierigen Alltagssituationen oder finanziellen Engpässen. Denn schließlich beziehen die meisten Protagonisten Bürgergeld und müssen mit wenig Geld auskommen.

Die Protagonisten bei „Hartz und herzlich“ wurden selbst zu Stars. Der Wohnort der Teilnehmer ist längst kein Geheimnis mehr – die Zuschauer wissen ganz genau, wo die RTLZWEI-Sozialdoku gedreht wird. Dieter und Carmen standen aufgrund ihrer Influencer-Karriere heftig in Kritik. Genau das wurde nun Dieter zum Verhängnis: Plötzlich standen mehrere Hater vor seiner Haustür.

Bei Dieter standen mehrere Hater vor der Haustür

„Wenn vor die Tür jemand kommt, mir da eine Frage zu stellen […], sowas mag ich nicht“, ärgert sich Dieter bei Instagram. Die Zuschauer hatten offenbar keine Fragen, sondern sollen den Protagonisten kritisiert haben. „Da müsst ihr mich nicht ansprechen oder irgendwas wegen meinem Aussehen, dass ich zum Zahnarzt geh oder irgendwas“, so der „Hartz und herzlich“-Star.

„Ich piens da nicht rum, ich bin da nicht aufbrausend“, meint er. „Aber […] ich muss mir halt in Zukunft mal überlegen, ob ich da nicht was anderes mache“, lässt Dieter laut dem Portal mannheim24.de verlauten. Unklar ist jedoch, was er damit genau meint. Schließlich stellt er noch klar: „Wenn das so weitergeht, Leute, muss ich mir halt mal da Gedanken machen.“

Dass einige Zuschauer die Drehorte nicht mit guten Absichten besuchen, hat man bei Beate gesehen. Die „Hartz und herzlich“-Teilnehmerin wurde vor ihre Tür verprügelt. Auch aus anderen Gründen pilgern die Fans zu den Drehorten – so auch nach dem Tod von Dagmar. Zahlreiche Anhänger legten Blumen vor ihrem Haus nieder. Die genaue Adresse wurde damals im Netz verbreitet.

RTLZWEI zeigt „Hartz und herzlich“ täglich ab 16:05 Uhr.