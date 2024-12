„Helene Fischer Show“: Zieht das ZDF jetzt Konsequenzen nach dem Quoten-Tief?

Auch 2024 gab es eine neue Ausgabe der „Helene Fischer Show“ an Weihnachten. Die Schlagersängerin musste jedoch ein Quoten-Tief hinnehmen. Zieht der Sender jetzt Konsequenzen?

Für die Schlagerfans ist es seit Jahren eine Tradition: Am ersten Weihnachtsfeiertag zeigt das ZDF eine neue Ausgabe der „Helene Fischer Show“. Die Schlagersängerin hat auch diesmal wieder nationale und internationale Gäste in ihre Sendung eingeladen. Aufgezeichnet wurde die Show bereits am 6. und 7. Dezember in Düsseldorf.

Helene Fischer präsentierte auch diesmal wieder eine grandiose Show – übertroffen mit den Einschaltquoten hat sich die Sängerin jedoch nicht. Ganz im Gegenteil: Die Sendung musste mit 3,61 Millionen Zuschauern die niedrigste Quote seit über zehn Jahren hinnehmen. Zum Vergleich: Im Jahr 2023 schauten noch 5,01 Millionen Fans zu. Über eine Million Zuschauer hat Helene Fischer demnach verloren.

Wieso verlor Helene Fischer so viele Zuschauer?

Zwar holte die „Helene Fischer Show“ mit 16 Prozent den Tagessieg – jedoch ist ein deutlicher Abwärtstrend der Musikshow sichtbar. Woran es wohl lag, dass die Sendung innerhalb eines Jahres so viele Zuschauer verloren hat? Die Gründe können vielfältig sein: Die Schlagersängerin lädt mittlerweile weniger Künstlerinnen und Künstler in ihre Show ein. Während es 2023 noch 26 Stars waren, kamen in diesem Jahr nur 21.

Für Kritik bei den Usern im Netz sorgt auch die Gästeauswahl. Oft sind es die gleichen Stars wie Maite Kelly, welche schon mehrmals in der „Helene Fischer Show“ zu Gast waren. Zudem wurde gerade in der aktuellen Ausgabe kritisiert, dass viel Playback gesungen wird. „Wenn man die Augen zu macht, stellt man sich nicht Marianne Rosenberg unter diese Stimme vor“, schrieb ein Nutzer auf der Plattform X.

Doch auch Helene Fischer selbst wurde im Netz kritisiert – besonders beim gemeinsamen Auftritt mit Robbie Williams kam die Schlagersängerin bei den Fans nicht gut weg. „Diese Musicalstimme von der Fischer ruiniert echt jeden Song. Armer Robbie Williams“, heißt es in einem weiteren Kommentar.

So könnte es mit der „Helene Fischer Show“ weitergehen

Wie geht es nun weiter mit der „Helene Fischer Show“? Auch, wenn die Sendung die bisher niedrigste Quote hinnehmen musste, bleibt das Format ein Erfolg. Dass das ZDF die Show einstellt, gilt deshalb als unwahrscheinlich – um den Abwärtstrend jedoch zu stoppen, könnte sich der Sender möglicherweise eine neue Strategie überlegen.