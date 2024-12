„Helene Fischer Show“: So trickst das ZDF – was die Zuschauer nicht im TV sehen

Das ZDF zeigt am ersten Weihnachtsfeiertag die „Helene Fischer Show“. Damit für die Zuschauer die Sendung perfekt ist, setzt das ZDF auf eine Vielzahl von Tricks.

Die Vorfreude bei den Fans ist riesig: Das ZDF zeigt am 25. Dezember eine neue Ausgabe der „Helene Fischer Show“. Die Sängerin hat zahlreiche nationale sowie internationale Gäste eingeladen und wird auch selbst auftreten. Unter anderem sind Maite Kelly, Florian Silbereisen, David Garrett oder Robbie Williams dabei. Die Sendung wurde bereits am 6. und 7. Dezember aufgezeichnet und die Tickets waren innerhalb kürzester Zeit ausverkauft.

Diese Szenen schneidet das ZDF aus der „Helene Fischer Show“

Damit die Zuschauer eine perfekte „Helene Fischer Show“ auf den Bildschirmen sehen, greift das ZDF zu zahlreichen Tricks. Denn die Zuschauer werden teilweise eine ganz andere Show zu sehen bekommen, als das Live-Publikum in Düsseldorf. Laut merkur.de schneidet der Sender mögliche Pannen sowie Lachanfälle von Helene Fischer und ihren Gästen heraus.

Bevor Helene Fischer auf die Bühne kam, gab es ein Warm-up – das ist bei TV-Shows üblich. Bereits dort wurden viele Momente aufgezeichnet – und diese werden später in die Show herein geschnitten. Das Warm-up am 7. Dezember begann bereits um 19 Uhr, bevor die Show um 19.50 startete. Robino Rich heizte dem Publikum nicht nur ein, sondern sollte dem ZDF auch einige Schnittbilder vom Publikum liefern. Das Live-Publikum sollte beispielsweise aufstehen und klatschen – diese Momente schneidet das ZDF nach einigen Auftritten von Künstlern herein. Die Zuschauer sehen also möglicherweise gar nicht die Live-Reaktionen aus der Halle.

Die Zuschauer wurden außerdem gebeten, ihre Handytaschenlampe anzuschalten und diese von links nach rechts zu bewegen. Diese Bilder sollen wohl beim Auftritt von Giovanni Zarrella für die TV-Show verwendet werden. Während dem Auftritt von Gregor Hägele wurde zudem der Fan-Gesang geprobt. Warm-upper Robino Rich erklärte den Zuschauern, wann sie „Immer mehr“ singen sollen – Helene Fischer würde den Zuschauern später ein Zeichen geben. Auch, wenn dieser Moment im TV eher zufällig erscheint, war er letztendlich geprobt. Ob aber nun geprobt oder nicht: Die Stimmung bei dem Live-Publikum war prächtig.

Das ZDF zeigt die „Helene Fischer Show“ am 25.12. um 20.15 Uhr.