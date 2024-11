„Dann bin ich am Arsch“: „Hartz und herzlich“-Jasmin in riesiger Sorge!

Bürgergeld-Empfängerin Jasmin aus „Hartz und herzlich“ musste in den vergangenen Monaten viele Schicksalsschläge verkraften. Nun droht das nächste Horror-Szenario für die Protagonistin aus der RTLZWEI-Sozialdoku.

Zuletzt hatte es Jasmin nicht immer einfach. Nun kommt die nächste Horror-Nachricht: Die Protagonistin aus „Hartz und herzlich“ bangt um ihr Smartphone. In der Folge „Urlaub mit Hindernissen“ macht sich Jasmin auf den Weg zu einem Reparaturservice, wie das Portal derwesten schreibt. Dort soll das Problem herausgefunden werden.

Jasmin bangt um ihr Smartphone

Eigentlich kennt sich Jasmin mit Handys aus – jedoch kommt die Protagonistin in diesem Fall nicht weiter. „Ich wollte mir Hilfe holen, weil ich das Handy, was ich reparieren wollte, nicht aufkriege“, sagt Jasmin in „Hartz und herzlich“.

Die 20-Jährige sagt weiter: „Ich muss hoffen, dass bei meinem Handy nicht zu viel kaputt ist. Wenn es der Akku ist, kann ich ihn auswechseln. Wenn es aber die die Platine ist, dann bin ich am Arsch und kann mir ein neues Handy holen.“

Der Mitarbeiter vom Reparaturservice macht Jasmin klar, dass sie einige Tage auf ihr Smartphone verzichten muss. „Das kostet mich dann 29 Euro bei der Abholung“, so die 20-Jährige. In einem Gespräch mit ihrem Ehemann zeigt sich Jasmin jedoch weniger optimistisch: „Ich glaube nicht, dass das repariert werden kann.“

Jasmin ist in riesiger Sorge um ihr Smartphone. Denn ein neues Handy kann sich die Bürgergeld-Empfängerin nicht leisten – das würde den finanziellen Rahmen deutlich sprengen. Denn die beiden haben ein geringes Budget und zudem ist das Paar auch hoch verschuldet. Erst kürzlich musste Jasmin in ein Mutter-Kind-Heim ziehen. „Damit Maik hier wohnen kann, brauchen wir Strom. Und da wissen wir nicht, wie wir das bezahlen sollen. Wir haben so viele Schulden, weil ich mit den ganzen Rechnungen nicht mehr hinterherkam“, erklärte die Protagonistin vor einiger Zeit bei „Hartz und herzlich“.

Die neuen Folgen von „Hartz und herzlich“ aus Rostock zeigt RTLZWEI täglich um 18.05 Uhr.