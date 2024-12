Höllische Schmerzen: Fans in riesiger Sorge um „Hartz und herzlich“-Michael

Die Bewohner aus den Benz-Baracken in Mannheim und die Fans machen sich große Sorgen: Hausmeister Michael aus der RTLZWEI-Sozialdoku „Hartz und herzlich“ hat mit schweren gesundheitlichen Problemen zu kämpfen.

Die Bewohner in den Benz-Baracken haben oft mit finanziellen Problemen zu kämpfen. Denn die meisten Protagonisten aus „Hartz und herzlich“ leben am Existenzminimum und beziehen meist Bürgergeld. Umso größer ist der Zusammenhalt in der Nachbarschaft. Normalerweise zeigt sich Hausmeister Michael immer gut gelaunt – doch nun hat er plötzlich mit gesundheitlichen Problemen zu kämpfen.

Hausmeister Michael: „Das hat auch höllisch wehgetan“

„Ich habe eine schwere Grippe gehabt und auch eine Kopfgrippe gleichzeitig“, berichtet die bekannte Persönlichkeit in einem TikTok-Video. Dann geht der „Hartz und herzlich“-Star noch näher auf die Details ein: „Das bedeutet, dass die Nerven gleichzeitig entzündet waren im Kopf und das hat auch höllisch wehgetan. Das hat sich bei mir auf die Haarwurzeln ausgeschlagen, auf den ganzen Körper und Gliederschmerzen.“

Michael litt unter höllischen Schmerzen, doch nun ist er auf dem Weg der Besserung. „Gott sei Dank, geht das jetzt alles zurück!“, berichtet er in dem Clip. Dennoch ist sie Sorge bei den Bewohnern in den Benz-Baracken riesig – auch die Fans machen sich ihre Gedanken. „Arbeite lieber nicht zu viel. Du bist immer für alle da, aber man muss auch an sich denken. Du wirkst immer müde. Du bist ein toller Mensch. Gute Besserung!“, schreibt beispielsweise ein User in den Kommentaren. Ein weiterer Fan meint: „Ach Menne, du bist so ein hilfsbereiter Mann, das hast du nicht verdient. Wünsche dir von Herzen gute Besserung.“

Michael machte zuletzt vor allem mit der Räumung von Dagmars Haus viele Schlagzeilen. Der Hausmeister machte das Häuschen zu seinem Zweit-Wohnsitz, doch das sollte ein jähes Ende finden. Die Abrissarbeiten haben begonnen – an dem Ort sollen neue Wohnungen entstehen. „Geplant ist, dass das Haus wegkommt, dass da Eigentumswohnungen hinkommen“, erklärte der Hausmeister in der RTLZWEI-Sendung.