Coca-Cola-Weihnachtstruck: Die Termine für 2024 stehen fest

Die festliche Jahreszeit steht vor der Tür. Das bedeutet bei Coca‑Cola die Fortsetzung einer beliebten Tradition: Die Weihnachtstrucks gehen wieder auf Tour. Nun stehen alle Termine für 2024 fest.

Jahr für Jahr ziehen die ikonischen Weihnachtstrucks zahlreiche Besucherinnen und Besucher an und verbreiten weihnachtliche Magie in vielen Städten. Auch in diesem Jahr wecken sie an acht Standorten in Deutschland weihnachtliche Vorfreude.

Vier dieser Orte bereist Coca‑Cola – wie auch schon im vergangenen Jahr – mit dem Zug und setzt so nach einem erfolgreichen Start im vergangenen Jahr die Zusammenarbeit mit DB Cargo in 2024 fort. In diesem Jahr rollen gleich zwei der beliebten Coca‑Cola Weihnachtstrucks auf die Ladefläche der DB Cargo Züge, um für festliche Stimmung zu sorgen.

Die Werbespots von Coca-Cola im Fernsehen sorgen für weihnachtliche Stimmung. Auf diese Atmosphäre kann man sich auch im echten Leben freuen. Zumindest in einigen deutschen Städten, denn dort hält der berühmte Weihnachtstruck.

Das sind die Stopps der Tour 2024

Berlin Südkreuz: Freitag, 29. November 2024 – 14:30-20 Uhr

Freitag, 29. November 2024 – 14:30-20 Uhr Leipzig Hbf: Sonntag, 1. Dezember 2024 – 15-20 Uhr

Sonntag, 1. Dezember 2024 – 15-20 Uhr Regensburg Hbf: Mittwoch, 4. Dezember 2024 – 14-20 Uhr

Mittwoch, 4. Dezember 2024 – 14-20 Uhr Wiesbaden Hbf: Freitag, 6. Dezember 2024 – 13-19 Uhr

Freitag, 6. Dezember 2024 – 13-19 Uhr Neumünster, Platz der Gilden zu Neumünster: Dienstag, 10. Dezember 2024 – 15-20 Uhr

Dienstag, 10. Dezember 2024 – 15-20 Uhr Voting-Stop (siehe unten): Samstag, 14. Dezember 2024 – 15-20 Uhr

(siehe unten): Samstag, 14. Dezember 2024 – 15-20 Uhr Baden-Baden, Festspielhaus: Mittwoch, 18. Dezember 2024 – 15-20 Uhr

Mittwoch, 18. Dezember 2024 – 15-20 Uhr Aachen, 100,5 Arena: Samstag, 21. Dezember 2024 – 15-20 Uhr

Wo gibt es Tickets für den Weihnachtstruck?

Besucherinnen und Besucher können sich auf eine magische Weihnachtswelt freuen, mit funkelnden Lichtern, festlichen Düften und einer Reihe von Aktivitäten. Zu den Highlights gehören das Erstellen einer personalisierten Coca‑Cola Flasche, ein Foto mit Santa, die Möglichkeit, gemeinsam eine eiskalte Coca‑Cola zu genießen und vieles mehr. Für die Stopps an den Bahnhöfen in Berlin Südkreuz, Leipzig, Regensburg und Wiesbaden benötigen Besuchende ein Ticket. Die Tickets für die Teilnahme sind begrenzt.

Fans können über zusätzlichen Halt abstimmen

Coca‑Cola Fans haben in diesem Jahr zum ersten Mal die Möglichkeit, über die Coca‑Cola App für einen zusätzlichen Halt der Coca‑Cola Weihnachtstrucks abzustimmen. Das Datum steht schon fest: Er findet am Samstag, 14. Dezember 2024 statt. Zur Auswahl stehen fünf Städte: Attendorn, Barmstedt, Melsungen, Straubing und Zerbst/Anhalt.