„Berlin – Tag & Nacht“: Sascha will die Ermittlungen zum Tod seiner Schwester selbst in die Hand nehmen

Sascha will in der neuen Folge von „Berlin – Tag & Nacht“ die Ermittlungen zum Tod seiner Schwester selbst in die Hand nehmen, weil Karlas Vorgehen ihm zu zögerlich ist. Bei einem riskanten Alleingang kann Karla ihn in letzter Sekunde retten. Doch der Einsatz könnte sich gelohnt haben.

Sascha glaubt zunächst, dass die Infos, die Karla und er über den Gebrauchtwagenhändler gesammelt haben, nutzlos sind. Aber Karla zeigt ihm das Gegenteil auf. Allerdings dauert ihm der von ihr eingeschlagene Weg eindeutig zu lang, weshalb er die Sache selbst in die Hand nimmt und dabei beinahe zusammengeschlagen wird.

Kann Sascha die richtigen Beweise besorgen?

Karla kann ihn zum Glück in letzter Sekunde retten und Sascha glaubt voller Hoffnung, dass er endlich die richtigen Beweise besorgen konnte. Aber wenig später muss er geschockt feststellen, dass es sich wohl wieder um eine Sackgasse handelt. Sascha hat einfach keine Kraft mehr, weiter für seine tote Schwester zu kämpfen, und will aufgeben… Wie es weitergeht, zeigt RTLZWEI heute um 19:05 Uhr bei „Berlin – Tag & Nacht“. Mehr News und Infos zu BTN, den Darsteller:innen und die Vorschau gibt es HIER bei KUKKSI.