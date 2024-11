TV-Aus: Beliebte Schlager-Show wird nach über 20 Jahren eingestellt

Nach über 20 Jahren endet eine Ära: Die beliebte MDR-Sendung „Musik für Sie“ wird aus dem Programm genommen. Die traurige Nachricht verkündete Moderatorin Uta Bresan bei Facebook.

Ein Schock für viele Schlagerfans: Uta Bresan verkündete auf Facebook das Aus für die beliebte MDR-Sendung „Musik für Sie“. Nach mehr als 20 Jahren und einer Jubiläumssendung im Januar sollen keine neuen Folgen mehr produziert werden. Seit 2004 prägte die Moderatorin die Show.

MDR-Moderatorin Uta Bresan: „Ich wusste es leider selber nicht“

Die Nachricht vom plötzlichen Aus kam selbst für Uta Bresan überraschend. „Hallo, meine Lieben, nach unserer Jubiläumssendung ‚Musik für Sie‘ im Januar wurde ich immer wieder gefragt, wann es eine neue Folge geben wird. Ich wusste es leider selber nicht. Vor einigen Tagen habe ich es nun erfahren. Der MDR hat entschieden, keine neuen Folgen mehr zu produzieren. „Musik für Sie“ wird eingestellt“, verkündete die Moderatorin bei Facebook.

Und weiter schreibt sie: „Ich möchte mich an dieser Stelle bei allen Wegbegleitern, meinen Teams und den Zuschauern bedanken, die mich 20 Jahre bei ‚Musik für Sie‘ begleitet haben! Es war mir stets ein absolutes Herzensprojekt und ich habe es geliebt, Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen zu bereisen und zu zeigen, wie schön es bei uns ist! Tolle Menschen sind mir dabei begegnet! Viele Künstler haben mich mit ihren Hits besucht, und die gemeinsamen Aktionen machten immer besonders viel Spaß! Und genau diese Mischung war es, die diese Show so erfolgreich, so besonders und beliebt gemacht hat! Es gibt zahlreiche schöne Momente, die ich für immer im Herzen trage!“

Pläne habe Uta Bresan jedoch genug und blickt optimistisch in die Zukunft. „Ich bin unglaublich dankbar für diese lange ‚Musik für Sie‘- Reise, die nun – zumindest auf dem Bildschirm- zu Ende ist. Aber wie heißt es so schön – wenn eine Reise zu Ende geht, freut man sich schon auf die nächste! Ich freue mich auf alles was da kommt! Pläne gibt es genug! Also – danke für Eure Treue, Unterstützung und Freundschaft! Wir sehen uns!“, so die Moderatorin.