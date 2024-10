Kriminelle entführen TV-Legende: Beliebte Maus-Figur vor dem WDR-Gebäude gekidnappt

Jahrelang grüße sie vor dem WDR-Gebäude in Köln, nun ist sie verschwunden: Die beliebte Maus-Figur vor der Sendezentrale wurde von Kriminellen entführt.

Die orangefarbene Maus-Figur am WDR-Gebäude in Köln ist seit Dienstagmorgen verschwunden. Laut WDR-Programmdirektor Jörg Schönenborn haben die „Kidnapper“ ein Schild hinterlassen. Demnach solle sich der Sender keine Sorgen machen. „Es geht mir gut und in ein paar Tagen bin ich wieder wohlbehalten zurück“, heißt es auf dem Schild.

Kriminelle entführen Maus-Figur – und hinterlassen ein Schild

„Vielleicht ist das lustig gemeint, aber ich glaube, nicht alle Kinder, die Maus-Fans sind, finden das lustig“, sagt Jörg Schönenborn laut Medienberichten. Er appellierte an die Täter, die beliebte Maus-Figur zurückzubringen.

„Die Maus gehört unserem Publikum, und es ist nicht in Ordnung, sie zu kidnappen“

Der WDR-Programmdirektor: „Also wir haben ja Humor. Wenn das Ganze ein Witz sein soll, hoffen wir auf eine gute Pointe.“ Jörg Schönenborn sagt weiter: „Aber im Ernst: Die Maus gehört unserem Publikum, und es ist nicht in Ordnung, sie zu kidnappen – egal, was man damit machen will.“

Die Maus-Figur vor der WDR-Zentrale ist ein beliebtes Fotomotiv. In dem Pressestatement heißt es außerdem: „Gerade jetzt, in den Herbstferien, wird sie von vielen kleinen und großen Maus-Fans vermisst, die sich mit ihrer Lieblingsfigur fotografieren lassen wollen.“

Maus-Figur wurde 2021 eingeweiht

Anlässlich ihres 50. Geburtstages weihte WDR-Intendant Tom Buhrow die Maus-Figur am 4. März 2021 (Bild) in Köln ein und stand zwischen dem WDR Vierscheibenhaus und dem 1LIVE-Haus an der Mörsergasse. Fans konnten sich hier jederzeit mit der Maus fotografieren. „Happy Birthday, liebe Maus! Jetzt kann man dich sogar mitten in Köln treffen. Für uns steckst du deine Spürnase tief hinein in die Dinge des Lebens und erklärst uns nun schon seit 50 Jahren die Welt. Dabei gehst du mit der Zeit und bist überall da, wo dein Publikum ist – im Netz, in der MausApp, im Fernsehen, im Radio und pünktlich zum Geburtstag auch als 3-D-Version“, sagte WDR-Intendant Tom Buhrow bei der Enthüllung der neuen Maus-Figur.