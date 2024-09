„Bachelorette“ 2024: Max oder Markus? Eine tränenreiche Entscheidung für Stella

Noch 14 Singles sind im Rennen um die begehrte letzte Rose. Doch gleich zu Beginn muss die Bachelorette eine folgenschwere Entscheidung treffen. Max oder Markus: Wen schickt sie nach dem aufschlussreichen Sextalk-Date nach Hause? Nicht nur der Verschmähte reagiert sichtlich emotional auf ihre Entscheidung – auch Stella selbst bricht in Tränen aus: „Ich stand echt gerade da und wusste nicht, was ich machen soll.“

Nachdem der Schock über die vorzeitige Rosenvergabe auch bei den Daheimgebliebenen überwunden ist, dürfen sich die Singles über Flaschenpost von Stella freuen: „Sundowner war gestern. Lasst uns morgen früh gemeinsam in See stechen.“ Auf Luna, Leila, Martin, Musty, Ferry und Erik wartet eine Poolparty der Extraklasse. Die Stimmung auf dem Partyboot könnte ausgelassener nicht sein. Doch die schöne Rosenlady nutzt das Date nicht nur, um herauszufinden, wie offen die sechs sind, sondern auch für aufschlussreiche Gespräche unter vier Augen.

Martin hat es der Bachelorette besonders angetan

Ein Mann hat es der 26-Jährigen an diesem Tag besonders angetan: Martin. Zu zweit verlassen sie per Jetski den Katamaran und fahren an einen einsamen Strand. Stella: „Ich hab schon auch dran gedacht, wie wäre es, ihn zu küssen. Und ich hab auch Lust, ihn zu küssen.“ Und tatsächlich kommen sich die beiden näher. Ergreift Martin seine Chance und holt sich den ersten Kuss?

Tags drauf dürfen sich fünf Singles über das nächste Gruppendate freuen: eine Dschungelwanderung, auf der sie verschiede Aufgaben bewältigen müssen. Stella nutzt die Zeit, um ihre Liebesanwärter:innen besser kennenzulernen und die bisherige Zeit zu reflektieren. Dabei gerät sie ins Nachdenken: Hat sie bei ihrer letzten Entscheidung einen Fehler gemacht?

Nach dem Hike lädt Stella Jan und Devin ein, noch ein wenig Zeit mit ihr allein zu verbringen. Mit der Freude über die Exklusivzeit mischt sich aber auch eine böse Vorahnung bei Devin: „Ok, Moment mal. Best Buddies zusammen auf einem Date. Das gab´s hier schon mal. Und da ist nur einer zurückgekommen.“ Wird seine Befürchtung wahr?

