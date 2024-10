Heiße Küsse für „Bachelorette“ Stella Stegmann: „Da bekommt man fast Lust auf mehr“

In Thailand dreht das Liebeskarussell seine letzte Runde, denn: Die Homedates stehen bevor. Doch als Stella verkündet, wie viele sie von den verbliebenen acht Singles schon vorher nach Hause schicken muss, steht den Liebesanwärter:innen der Schock ins Gesicht geschrieben: „Ich muss mich heute tatsächlich von der Hälfte trennen“.

Nach ihrem Überraschungsbesuch in der Single-Mansion fragt die Bachelorette Martin, ob er den restlichen Tag mit ihr verbringen möchte. Und es dauert nicht lang, bis die beiden an ihren heimlichen ersten Kuss während der Nacht der Rosen anknüpfen und es heißhergeht: „Da bekommt man fast Lust auf mehr“, so die Münchnerin.

„Am Ball zu bleiben ist auf unserer gemeinsamen Reise hier das A und O“ – unter diesem Motto steht das Gruppendate am nächsten Tag. Für Akosua, Devin, Ferry, Jan und Erik geht es gemeinsam mit Stella zu einer „Wahrheit oder Pflicht“-Edition Minigolf, bei der es spicy Fragen zu beantworten und Challenges zu meistern gilt.

Devin kann mit der „Bachelorette“ die Zeit zu zweit genießen

Im Anschluss hat Devin die Gelegenheit noch Zeit zu zweit mit der Bachelorette zu verbringen, dabei erzählt sie ihm nicht nur von ihrem Job als Content Creatorin, sondern stellt auch einmal mehr unter Beweis, wie offen sie mit dem Thema Sex umgeht. Die 27-Jährige berichtet von ihren erotischen Abenteuern mit mehreren Bettpartner:innen und will schließlich von Devin wissen: „Hattest du auch schon mal einen Dreier?“

Die Nacht der Rosen startet als ausgelassene Poolparty, bei der es zu ungeahnten Wendungen kommt: „Mit Jan wird es auf jeden Fall immer flirtyer und angenehmer“, muss die Bachelorette gestehen. Doch auch mit Martin scheint sich das Blatt plötzlich zu wenden. Nach einem Gespräch mit ihm bricht die sonst so positive Powerfrau in Tränen aus: „Ich weiß nicht, was mich da gerade überkommen hat…“ Was ist zwischen den beiden vorgefallen?

Die neue Folge von „Die Bachelorette“ ist bei RTL+ verfügbar.