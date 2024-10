Homedates bei der „Bachelorette“: Diese Singles sind dabei

Ereignisreiche Wochen liegen hinter Stella und ihren Liebesanwärter:innen. Vier von den letzten acht muss die Bachelorette heute noch nach Hause schicken, bei den verbliebenen vier Singles ist die Vorfreunde umso größer, denn: Für Devin, Martin, Ferry und Leila ist die letzte Rose in Thailand gleichzeitig das Ticket zu den Homedates. Doch auch hier steht die nächste Entscheidung schneller an als gedacht.

Als erstes heißt es für die Bachelorette: Familientreffen mit Devins Liebsten. Ob sie das Go von Schwester und Tante bekommt? Auch Zeit zu zweit können die beiden noch einmal genießen und der 28-Jährige gesteht Stella: „Bei mir ist es so, dass es schon nicht mehr nur so ein Kribbeln ist, sondern dass da auch wirklich Gefühle bei mir im Spiel sind.“ Die Münchnerin hat dagegen auch Zweifel: „Sein momentaner Lebensstil ist schon anders als meiner …“ Hat Devin nach dem Homedate dennoch eine Chance auf die letzte Rose?

Zum Kaffeeklatsch im Garten geht es schließlich mit Leilas Stiefpapa und ihrem besten Freund Robin. Die Stimmung ist ausgelassen und alle vier verstehen sich bestens. Papas Segen haben die beiden: „Ich hab das Gefühl, dass das passt.“ Und auch Stella kann sich eine Zukunft mit der Hamburgerin vorstellen: „Für mich wär schon der nächste Schritt, dass man richtig zusammen ist.“ Doch wie sieht es in Leila aus?

Stella fällt die erste Entscheidung

Nach zwei Homedates steht für die Bachelorette bereits die erste Entscheidung an. Unterstützung erhält sie dabei von ihrer Mama. Die nimmt die zwei Anwärter:innen auf Stella Herz noch einmal unter die Lupe. Doch noch vor der Rosenvergabe wird Stella um ein Gespräch gebeten, das für die bevorstehende Entscheidung alles verändert.

„Ich hab auf jeden Fall noch ein paar Fragen an Martin, gerade nach der letzten Nacht der Rosen“ – findet Stella bei ihrem Homedate mit ihm Antworten darauf? Zunächst heißt es aber, die zwei wichtigsten Frauen in Martins Leben von sich zu überzeugen: seine Mutter und seine Schwester. Die beiden fühlen der Bachelorette gehörig auf den Zahn und sprechen sie auf ein pikantes Gerücht an: Es geht um eine angebliche Escort-Vergangenheit.

Last but not least: Ferry. In Wien lernt Stella Ferry Bruder kennen. Aber auch hier kommt Zweisamkeit nicht zu kurz und die beiden kommen sich nah wie nie zuvor: „Ich glaube, wenn wir jetzt alleine gewesen wären, dann wären die Klamotten geflogen,“ lacht Stella. Aber auch emotional haben die beiden nochmal eine neue Ebene erreicht: „Das würd schon ein bisschen wehtun, nicht die Rose nicht zu kriegen.“

Ob Ferry die Rose bekommt – dazu will sich Stella einmal mehr Rat bei ihrer Mutter holen. Auch die letzten beiden Männer darf sie kennenlernen, ehe ihre Tochter erneut eine Entscheidung treffen muss. Trotz Mamas seelischem Beistand kommen kurz vorher Zweifel in Stella auf: „Ich bin immer noch so teilweise, dass ich mir denke: Sicher, Stella?“ Wen nimmt die Bachelorette am Ende mit ins Finale?

Die neue Folge von „Die Bachelorette“ ist ab dem 28. Oktober 2024 bei RTL+ verfügbar.