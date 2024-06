Baby-Schock: Micaela Schäfer kann keine Kinder mehr bekommen!

Mit 40 Jahren wollte Micaela Schäfer ihre Eizellen einfrieren lassen. Denn die Nacktschnecke will in zehn Jahren Kinder bekommen. Der Arzt hat jedoch keine guten Nachrichten.

Eigentlich war Micaela Schäfer glücklich ohne Kinder – doch irgendwann kam der Sinneswandel. „Es ärgert mich total, dass ich immer an vorderster Front gekämpft habe, aber eigentlich immer das Schönste im Leben vergessen habe: nämlich ein Kind“, sagt das Erotikmodel im Interview mit RTL. „Ich habe das erste Mal gespürt, dass ich eine Sache nicht im Griff habe und auch nie gehabt habe“, gesteht die 40-Jährige.

Micaela Schäfer hat sich in einer Kinderwunschklinik untersuchen lassen

Für die RTLZWEI-Serie „B:REAL – Echte Promis, echtes Leben“ hat sich Micaela Schäfer in einer Kinderwunschklinik untersuchen lassen. Dort wollte sie ihre Eizellen einfrieren lassen – mit 50 oder 60 Jahren sei für die der perfekte Zeitpunkt für Nachwuchs. Warum so spät? Zunächst will sie sich auf ihre Karriere konzentrieren. Doch der Arzt macht ihr einen Strich durch die Rechnung und hat schlechte Nachrichten für die Nacktschnecke.

Die biologische Uhr läuft gegen das Erotikmodel

Denn ihre biologische Uhr läuft gegen sie. Micaela Schäfer hat demnach kaum noch eine Chance, ein Kind zu bekommen. „Das war schon ein großer Schock für mich“, gibt das Erotikmodel zu. Denn schließlich fühle sie sich „topfit“ und sagt: „Ich fühle mich wie 20.“ Der Arzt erklärt, dass sie eigentlich so schnell wie möglich versuchen müsse, auf natürlichem Weg schwanger zu werden.

Das Problem: Micaela Schäfer ist wieder Single – vor einigen Monaten hat sich das Erotikmodel von ihrem Freund getrennt. Ein Kind auf natürlichem Wege sei deshalb ausgeschlossen. Und dennoch ist Micaela Schäfer fest entschlossen, Mama zu werden – auch eine Leihmutterschaft oder eine Adoption zieht sie in Betracht.