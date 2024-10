Aus diesem Grund sollte man niemals Kartoffeln in der Mikrowelle aufwärmen

Kartoffeln aufzuwärmen ist keine große Sache? Das mag stimmen – eine Kleinigkeit sollte man dabei jedoch beachten. Denn das sollte man niemals in der Mikrowelle tun – das hat auch einen Grund.

Kartoffeln gehören zu den liebsten deutschen Grundnahrungsmitteln. Sie lassen sich in verschiedenen Varianten genießen – von Speisekartoffeln als Beilage zu Fleisch, bis hin zu Bratkartoffeln, Gratin oder Püree. Wenn nach einer Mahlzeit einige Kartoffeln übrig bleiben, kann man diese am nächsten Tag aufwärmen – dafür sollte man nur keinesfalls die Mikrowelle verwenden.

Darum sollten Kartoffeln nie in der Mikrowelle aufgewärmt werden

Wenn die Knollen nicht direkt in den Kühlschrank gestellt werden, können sich Bakterien bilden. Aufwärmen in der Mikrowelle ist keine gute Idee, denn diese wird nicht genug erhitzt – das bedeutet: Die Keime werden nicht abgetötet. In dem Fall können auch kritische Mengen an Histamin entstehen, wenn Kartoffeln nicht genug erhitzt werden oder längere Zeit bei Zimmertemperatur herumstehen. Bakterien würden sich dann sehr wohlfühlen und können sich in kürzester Zeit vermehren. Die Folge: Es drohen gesundheitliche Probleme – im schlimmsten Fall kann man sogar eine Lebensmittelvergiftung davontragen.

Nicht in der Mikrowelle aufwärmen – das ist die Alternative

Kartoffeln sollten möglichst bei mindestens 70 Grad für einige Minuten gegart werden. Erst dann werden die Bakterien abgetötet. Deshalb ist es besser, die Knollen kurz nochmal im Topf zu kochen. Wenn man das beachtet, steht einer Zweitverwertung nichts im Weg und man kann sicher sein, dass alle Keime abgetötet wurden.

Auch bei diesen Lebensmitteln sollte man vorsichtig sein

Kartoffeln sollte man generell nur dann aufwärmen, wenn man sie schnellstmöglich in den Kühlschrank stellt. Und das gilt auch bei anderen Lebensmitteln – beispielsweise bei Reis. Diesen kann man nur dann aufwärmen, wenn er davor im Kühlschrank aufbewahrt wird. Rohes Hühnerfleisch sollte man grundsätzlich von der Mikrowelle fernhalten. Denn darauf können sich viele Erreger tummeln – dazu zählen auch Salmonellen. Auch hier gilt: Hühnerfleisch sollte bei mindestens 70 Grad erhitzt werden – und das für mindestens 10 Minuten.

Grundsätzlich kann man Lebensmittel in der Mikrowelle erwärmen – dafür ist diese schließlich auch da. Bei einigen Nahrungsmitteln wie beispielsweise Kartoffeln sollte man vorsichtig sein. Die schnelle Zubereitung verleitet außerdem dazu, die Speisen eher zu kurz als zu lang in dem Gerät schmoren zu lassen. Die Strahlung hat jedoch keinerlei Einfluss auf mögliche Bakterien – eine kurze Erhitzungsdauer reicht jedenfalls nicht aus.