„Armes Deutschland“: Mike und Angelique kassieren doppelt vom Staat – und gönnen sich davon Luxusartikel

Mike und Angelique kassieren monatlich über 3.000 Euro vom Staat – dank eines Fehlers im System. Davon leisten sich die Protagonisten aus der RTLZWEI-Sendung „Armes Deutschland“ zahlreiche Luxusartikel – auch ein Boxspringbett für 600 Euro ist kein Problem.

Mike und Angelique leben weiterhin von staatlichen Geldern – und das nicht zu knapp. Das Paar erhält nämlich mehr als 3.000 Euro monatlich. Mike hat nämlich trotz seines Arbeitslosengeldes I von der Agentur für Arbeit auch Bürgergeld bewilligt bekommen – ein Fehler im System.

Das Paar erhält monatlich 250 Euro Kindergeld, 250 Euro Kindergeldzuschlag, 1288,20 Euro Arbeitslosengeld und 1600 Euro Bürgergeld. Eigentlich dürfte Angelique nur 600 Euro Bürgergeld erhalten, wie bei „Armes Deutschland“ erklärt wird. Stattdessen bekommt das Paar aus Pirmasens stolze 3.400 Euro monatlich und nutzen das schamlos aus. Warum sie die doppelte Leistung erhalten? Das ist Mike ziemlich egal: „Ich hab keine Ahnung, Schatz, Hauptsache, wir bekommen so viel Geld und der Rest ist mir egal.“

„Nicht zu arbeiten ist für mich angenehmer, weil ich nicht aufstehen muss“

Angelique hat die Schule in der achten Klasse abgebrochen und keine Ausbildung. Sie hat keine Lust, arbeiten zu gehen. Mike war bei der Müllabfuhr angestellt – nach der Elternzeit kehrte er jedoch nicht in seinen Job zurück. „Nicht zu arbeiten ist für mich angenehmer, weil ich nicht aufstehen muss“, gestand er in der RTLZWEI-Sendung. Zum Thema Geld hat Angelique eine kuriose Einstellung: „Wozu sparen, wenn man das Geld auch ausgeben kann.“

Angelique will Boxspringbett für 600 Euro kaufen

Beim Black Friday ist Angelique in Shoppinglaune. „Ich schaue gerade nach Boxspringbetten. Wir wollten schon seit Monaten ein Boxspringbett. Darauf kann man einfach besser schlafen“, sagt die 20-Jährige in der neuen Folge von „Armes Deutschland“. Doch ein Boxspringbett geht ziemlich ins Geld – für Angelique ist das aber bei über 3.000 Euro vom Staat kein Problem. Im Netz hat Angelique ein neues Boxspringbett gefunden – dieses kostet knapp 600 Euro. „Dann kauf es doch“, meint Mike dazu. Dabei haben die beiden das bisherige Bett erst seit rund drei Jahren.

Es kriselt bei Angelique und Mike

Zwischen dem Paar kriselt es schon länger. „Ich habe schon Sorgen, dass sie mich betrügt“, sagt Mike. Grund für die Sorgen ist der Ex-Freund von Angelique, zu welchem sie wieder Kontakt hat. „Unsere Beziehung lief eigentlich immer gut. Seitdem sie zu ihm wieder Kontakt hat, ist alles komisch“, erzählt der 25-Jährige.

Und weiter: „Sie schminkt sich oder macht sich plötzlich ihre Nägel.“ Zudem habe sie ein kostenloses Tattoo erhalten und ihr Handypasswort geändert. „Wir haben seit ein oder zwei Jahren schon Streß, wir vertragen uns aber meist wieder. Mit der Zeit wird es jedoch immer schlimmer – auch, weil ich mit meinem Ex wieder Kontakt habe.“

RTLZWEI zeigt „Armes Deutschland – Stempeln oder abrackern?“ am Dienstag um 20:15 Uhr.