„Are You The One?“: Ex-Dschungelcamp-Star Tara Tabitha macht „Jungfrau“-Geständnis

Zum Start von „Are You The One? Realitystars in Love“ geht es wild zu: Die Kandidaten fielen regelrecht übereinander her. Direkt nach dem Einzug macht Ex-Dschungelcamp-Star Tara Tabitha ein Geständnis. Die Beauty ist „ausgehungert“ – und zwar im Bett.

Bei „Are You The One?“ gibt es für jeden Kandidaten einen perfekten Partner, der von Psychologen bestimmt wurde. Am Ende müssen die Stars alle zehn „Perfect Matches“ finden. Nur so haben sie die Chance auf das Preisgeld von 200.000 Euro. Gleich zu Beginn der neuen Staffel gab es ein wildes Techtelmechtel.

Reality-Sternchen wie Nikola Glumac („Temptation Island“), Tim Kühnel („Prominent getrennt“) oder Jennifer Iglesias („Promi Big Brother“) genießen ihr Single-Leben in vollen Zügen und verteilten gleich viele Küsse. TV-Diva Emmy Russ ist zurückhaltend und zeigt sich fassungslos über ihre die anderen Kandidaten. „Den ersten Kuss beim Flaschendrehen? Ich bin eine elegante Frau, mein erster Kuss wird ganz bestimmt nicht so stattfinden“, sagt die „Reality Queens“-Teilnehmerin.

„Ich bin jetzt seit fast zweieinhalb Jahren praktisch Jungfrau“

Ex-Dschungelcamp-Star Tara Tabitha will zum Frontalangriff gehen und nichts anbrennen lassen. Das liegt vor allem an den letzten Jahren. Der Grund? Seit zweieinhalb Jahren herrscht bei der Beauty eine Flaute im Bett. „Es wird schwer sein, mich zu beherrschen, wenn jemand mir gut gefällt“, warnt sie. Dann gibt die 31-Jährige zu: „Ich bin jetzt seit fast zweieinhalb Jahren praktisch Jungfrau. Habe keine Dates, keine Männer. Ich bin ausgehungert!“

Bei „Are You The One?“ könnte es für Tara wohl nicht besser laufen. Denn am Pool knutscht sie gleich dreimal hintereinander und will wohl das nachholen, was ihr die letzten zwei Jahre gefehlt hat. Mit welchen Männern sie neben „Love Island“-Star Tim Kühnel auf Tuchfühlung geht? Das können Fans derzeit in den ersten beiden Folgen von „Are You The One? Realitystars in Love“ sehen, welche bei RTL+ verfügbar sind.