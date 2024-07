„Alf“-Darsteller Benji Gregory stirbt im Alter von 46 Jahren

Traurige Nachrichten aus den USA: Benji Gregory ist im Alter von 46 Jahren verstorben. Bekannt wurde der Schauspieler durch seine Rolle Brian Tanner in der Kult-Sitcom „Alf“.

Der Schauspieler wurde leblos auf einem Parkplatz in seinem Auto am 13. Juni 2024 aufgefunden, wie seine Schwester gegenüber TMZ bestätigte. Der einstige Kinderstar litt an Depressionen, bipolaren Störungen und einer Schlafstörung. Sie vermutet deshalb, dass er in seinem Fahrzeug eingeschlafen sei.

Hat Benji Gregory einen Hitzschlag erlitten?

Die Familie vermutet, dass der „Alf“-Star einen Hitzschlag erlitten habe. Denn an dem Tag war es wohl sehr heiß – sein Hund, welcher sich ebenfalls im Auto befand, überlebte ebenfalls nicht. Die genaue Todesursache ist noch unklar und wird von der Gerichtsmedizin untersucht. Unter anderem hinterlässt der Schauspieler seine Ehefrau – mit ihr war er seit 2006 verheiratet.

Die Fans sind über die Todesmeldung schockiert und sprechen der Familie ihr Beileid aus. „Du wirst immer als das süßeste Kind in Erinnerung bleiben, das ‚Spargel, Spargerl‘ singt. Ruhe in Frieden, kleiner Brian Tanner“, schreibt ein Fan in den Kommentaren bei Instagram. „Ruhe in Frieden, Benji. Wir lieben dich! Danke für Brian“, meint ein anderer User.

Mit seiner Rolle des Jungen Brian Tanner in der Sitcom „Alf“ wurde Benji berühmt. In den 1980er Jahren wurde die Serie zu einer der erfolgreichsten Produktionen überhaupt. Erstmals wurde „Alf“ im Jahr 1988 in Deutschland ausgestrahlt. Neben der Serie spielte Benji Gregory noch in „Fantastic Max“ oder „Die Schmach des Vergessens“ mit. Im Jahr 2003 beendete er seine Schauspielkarriere.