Im Alter von 93 Jahren: TikTok-Star Oma Lotti ist gestorben

Eine traurige Nachricht bewegt die Social-Media-Welt: Oma Lotti wurde durch humorvolle Videos gemeinsam mit ihrem Pfleger bei TikTok bekannt. Im Alter von 93 Jahren ist sie nun verstorben.

Rashid Hamid wurde deutschlandweit bekannt, indem er auf seinem TikTok-Account „pflege.smile“ einen Einblick in seinen Arbeitsalltag als Pfleger gab. Besonders große Bekanntheit erlangte er durch seine Clips mit Oma Lotti. Auf humorvolle Weise sprachen die beiden immer wieder über die Dinge des Lebens.

Im Alter von 93 Jahren ist Oma Lotti nun verstorben. „Mir fehlen die Worte, und es tut mir unendlich leid, euch das leider mitteilen zu müssen. Ich kann es selbst noch kaum glauben, denn meine beste Freundin – die Oma Lotti – ist verstorben und hat vor uns diese Welt verlassen“, lässt Rashid Hamid bei Instagram verlauten.

„Unsere besondere Freundschaft hat die Herzen verschiedener Generationen erobert“

In seinem Statement betont er weiter: „Für mich war Oma Lotti nicht nur eine Patientin, Sie war ein ganz besonderer Mensch, bei der ich mich wie Zuhause gefühlt habe. Unsere besondere Freundschaft hat die Herzen verschiedener Generationen erobert -von groß bis klein. Unsere besondere Bindung hat vielen Menschen ein Lächeln geschenkt und das, obwohl diese in einer sehr schwierigen Phase waren.“

Sieh dir diesen Beitrag auf Instagram an Ein Beitrag geteilt von Rashid Hamid – CEO von Pflege Smile (@pflege.smile)

Dann bedankt sich Rashid Hamid noch: „Aber eins möchte ich sagen: Danke. Nicht nur ich und mein Team, sondern ihr alle habt Oma Lotti einen zweiten Frühling geschenkt. Mit eurer Aufmerksamkeit, euren Kommentaren, eurer Liebe – sie wurde oft erkannt, hat so viele schöne Momente erleben dürfen. Und ich weiß, dass sie das sehr, sehr glücklich gemacht hat. Im Namen von Oma Lotti möchte ich Euch dafür danken, dass wir es gemeinsam geschafft haben Ihr ein neues Lebensgefühl zu schenken und das Leben wieder in vollen Zügen zu genießen. Ich hab in der Zeit mit Oma Lotti lernen können, dass die Freundschaft kein Alter kennt und es vollkommen egal ist, welche Herkunft man hat, denn das einzig wichtige im Leben ist, das Herz am richtigen Fleck zu haben.“

Die innige Freundschaft hatte über Jahre eine riesige Fangemeinde in den sozialen Netzwerken aufgebaut. Ein besonderes Highlight war ein Video im Frühjahr 2024, in dem sie mit Rashid Hamid die Nominierung von Fußballstar Jonathan Tah für den EM-Kader auf besonders humorvolle Art verkündete. Ihr Tod hinterlässt nicht nur eine Lücke im Leben von Rashid Hamid, sondern auch bei der gesamten Community.