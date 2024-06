YouTube-Star Ben Potter alias Comicstorian stirbt mit 40 Jahren bei tragischem Unfall!

Ben Potter hatte eine Leidenschaft für Comics und wurde bei YouTube als „Comicstorian“ zum Fan-Liebling. Der Influencer ist bei einem tragischen Unfall im Alter von 40 Jahren verstorben.

Seine Comic-Leidenschaft führte Ben Potter in die Welt der sozialen Medien. Als „Comicstorian“ hat er einen erfolgreichen YouTube-Kanal betrieben. Dort folgten ihm mehr als drei Millionen Follower. Umso größer nun der Schock für seine Community: Im Alter von 40 Jahren kam er bei einem tragischen Unfall ums Leben.

Ben Potter stirbt infolge eines tragischen Unfalls

„Vor zwei Tagen, am 8. Juni 2024, ist mein Ehemann Ben Potter infolge eines tragischen Unfalls verstorben“, teilte seine Ehefrau bei Instagram mit. „Für viele von euch war er ‚Comicstorian‘ und vertonte Geschichten aus vielen verschiedenen Medien. Für die Menschen, die ihn liebten, war er einer der besten Menschen, die man sich wünschen kann und der jeden unterstützte“, heißt es weiter in dem Statement.

„Ben war als Ehemann, Sohn, Bruder, Freund und sogar als Fremder liebevoll und einzigartig. Er war jemand, der immer zuhörte und sich für seine Liebsten Zeit nahm. Er tat alles, um jeden zum Lachen zu bringen und ihnen ein gutes Gefühl zu geben“, teilt seine Ehefrau weiter mit.

Die Witwe bittet, die Privatsphäre in der schweren Zeit zu respektieren. „Sein Channel war eine seiner größten Errungenschaften. […] Ich weiß, dass er euch viel bedeutet hat, aber ich weiß nicht, ob euch jemals bewusst sein wird, wie sehr ihr ihm am Herzen lagt“, schreibt sie. Fans bekunden ihr Mitgefühl. „Das kann einfach nicht wahr sein“, schreibt ein Follower. „Wir haben einfach keine Worte“, heißt es in einem weiteren Kommentar.

„Das Team und ich wollen das fortsetzen. Wir wollen ihn ehren, indem wir weiterhin großartige Geschichten von großartigen Menschen erzählen und somit die Erinnerung an unseren eigenen Superhelden am Leben erhalten“, betont seine Ehefrau und macht klar, wie wichtig ihm seine Arbeit war.