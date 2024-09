„Wir überlegen, was wir noch beantragen könnten“: „Armes Deutschland“-Mike und Angelique kassieren doppelt vom Staat

Bei RTLZWEI starten die neuen Folgen von „Armes Deutschland – Stempeln oder abrackern?“. Durch einen Fehler im System erhalten Mike und Angelique gleich doppelte Sozialleistungen. Das Paar kassiert 1.000 Euro mehr als eigentlich erlaubt.

Mike und Angelique aus Pirmasens möchten sich voll und ganz auf den gemeinsamen Sohn Louis (1) konzentrieren und bleiben dem Arbeitsmarkt deshalb fern. Geldsorgen gibt es dabei nicht, denn das Paar bezieht durch einen Fehler im System doppelte Sozialleistungen. Beide beziehen Bürgergeld und Mike zusätzlich Arbeitslosengeld 1.

Das Paar aus dem rheinland-pfälzischen Pirmasens kann die monatlichen Einkünfte nur schätzen – diese belaufen sich auf 2.000 bis 3.500 Euro. Je 250 Euro kriegen sie Kindergeld und -zuschlag, dazu 1288 Euro Arbeitslosengeld für Mike und 1600 Euro Bürgergeld. Insgesamt wären das um die 3.400 Euro im Monat.

„Wir kümmern uns lieber um unser Kind, das ist viel wichtiger als der Job“

„Wir leben im Moment sehr gut, das will ich behalten“, sagt die 20-Jährige in den neuen Folgen von „Armes Deutschland“. „Wir überlegen, was wir noch beantragen könnten“, plaudert Angelique aus und hat dabei kein schlechtes Gewissen. Die Ehefrau von Mike stellt weiter klar: „Wir kümmern uns lieber um unser Kind, das ist viel wichtiger als der Job.“

„Ich wollte schon mit 16 ein Kind haben, hat sich aber leider nie ergeben“

Nach der achten Klasse hat Angelique die Schule verlassen – eine Ausbildung hat sie nicht. Und an Arbeit denkt die 20-Jährige gar nicht erst – schließlich übernimmt alles der Staat. Im Alter von 19 Jahren ist sie Mutter geworden – für sie viel zu spät. Denn gerne hätte sie eher ein Baby auf die Welt gebracht: „Ich wollte schon mit 16 ein Kind haben, hat sich aber leider nie ergeben“, sagt die Arbeitslose im TV.

Mike arbeitete eine zeitlang als Müllmann. Doch auch er habe sich an das neue Leben gewöhnt: „Nicht zu arbeiten ist für mich angenehmer, weil ich nicht aufstehen muss und mich morgens nicht abhetzen muss, dass ich meinen Bus bekomme.“ Vor 10 oder 11 Uhr stehe niemand auf, wie Angelique in der RTLZWEI-Sozialdoku offenbart.

Die neue Folge von „Armes Deutschland“ läuft am 3. September 2024 um 20:15 Uhr bei RTLZWEI.