„Wie tief muss man noch sinken?“: „Hartz und herzlich“-Elvis ist nach Todesfall von Falko Ochsenknecht außer sich!

Der Tod von Falko Ochsenknecht sorgte für großes Entsetzen und ging auch an den Bewohnern in den Benz-Baracken in Mannheim nicht spurlos vorbei. Elvis aus der RTLZWEI-Sozialdoku „Hartz und herzlich“ ist nach dem Todesfall fassungslos über das Verhalten anderer.

Falko Ochsenknecht wurde als „Ole ohne Kohle“ in der Serie „Berlin – Tag & Nacht“ bekannt. Ganze elf Jahre lang war der Darsteller in der Hauptstadt-Daily zu sehen. Mit 39 Jahren verstarb er an einem plötzlichen Herzstillstand. Zahlreiche Serienkollegen, Fans, sowie die Produktionsfirma und der Sender RTLZWEI trauern um den Serien-Star. Auch die „Hartz und herzlich“-Protagonisten haben die Schlagzeilen dazu verfolgt. Elvis zeigt sich nach dem dramatischen Todesfall fassungslos und teilt in den sozialen Netzwerken ordentlich aus.

Elvis platzt der Kragen

Der Mannheimer spricht in den sozialen Netzwerken über alles, was ihn bewegt und nimmt dabei bekanntlich kein Blatt vor den Mund. Im Zusammenhang mit dem Todesfall von Falko Ochsenknecht macht er anderen heftige Vorwürfe. „Das ist eine ganz dunkle Sache, was hier auf TikTok abgeht“, beginnt er seinen Clip auf der Videoplattform TikTok.

„Dass man sich nicht schämt, über einen Toten an Klicks zu kommen“, wirft Elvis anderen vor. „Dass man auf Nacken anderer Klicks generiert, okay“, so der Fan-Liebling aus „Hartz und herzlich“. „Aber über einen Verstorbenen?“, fragt er. Ein solches Verhalten findet Elvis „pietätlos“. Doch um wen geht es eigentlich? Die Rede ist natürlich mal wieder von Musikproduzent Sören Schnabel, wie mannheim24 berichtet.

Ein solches Verhalten sei „unterste Schublade“

Dieser hatte nämlich innerhalb kürzester Zeit vier Videos zum Tod von Falko Ochsenknecht bei TikTok hochgeladen – und das, obwohl Sören Schnabel den Darsteller aus „Berlin – Tag & Nacht“ nicht mal persönlich kennt. „Und dann auch noch so oft, so viele Videos hintereinander, ist schon der Hammer“, kritisiert Elvis. Und weiter: „Wie tief muss man noch sinken?“, fragt er. Für Elvis sei ein solches Verhalten „unterste Schublade“ und könne das nicht nachvollziehen.

