Wegen Pille danach: Kim Virginia Hartung kippt auf Straße um

Sie schweben auf Wolke sieben! Bei Kim Virginia Hartung und Nikola Glumacs könnte es offenbar kaum besser laufen. Das Paar hatte jedoch einen kleinen Verhütungsunfall. Deshalb hat das Reality-TV-Sternchen die Pille danach eingenommen. Kurz danach kippte sie auf der Straße um.

Kim Virginia Hartung ist total glücklich – jedoch kam es mit ihrem Freund zu einem Verhütungsunfall und nahm die Pille danach. Kurz danach ereignete sich ein Zwischenfall: „Ich wollte vor meinem Haus eine kleine Runde spazieren gehen und bin einfach umgekippt“, berichtet sie bei Instagram. Ihr Körper würde nach der Einnahme regelrecht randalieren, wie die 29-Jährige hinzufügt.

Dennoch verliert Kim Virginia Hartung ihren Humor nicht: „Mir war eben einfach schwarz vor Augen und ich bin wie ein Bäumchen umgefallen.“ Kurz danach kontaktierte sie ihren Liebsten, welcher ihr sofort zur Hilfe eilte: „Nikola ist auch direkt zu mir runtergelaufen und fragt die ganze Zeit, ob ich etwas brauche. Er wollte direkt ins Krankenhaus mit mir, gerade geht es mir aber wieder besser.“

„Das war gerade supergruselig, dass der Körper einfach macht, was er will“

Der Schwächeanfall sei nur ein Symptom der Pille danach. Kim Virginia sei nämlich „supermüde“. Schließlich zieht die bekannte Persönlichkeit ein ernüchterndes Fazit: „Das war gerade supergruselig, dass der Körper einfach macht, was er will.“ Kim Virginia will Verhütungsfehler nicht verschweigen, da sie ein gutes Vorbild für ihre Community sein will – auch, wenn es „etwas unangenehm“ sei.

Kim Virginia schwärmt vom Sexleben mit Nikola Glumac

Im Bett könnte es für Kim Virginia Hartung und Nikola Glumacs trotz des Verhütungsunfalls kaum besser laufen. Denn zwischen den Laken geht es ordentlich rund. „Ich bin so glücklich mit unserem Sexleben. Nikola ist einfühlsam und weiß genau, was der andere braucht. Das ist so wichtig, vor allem für uns Frauen“, sagt die 29-Jährige in der Bild-Zeitung.

Und dann gibt es noch einen kleinen Seitenhieb: „Er ist definitiv besser im Bett als mein Ex.“ Ist das etwa ein Seitenhieb gegen Mike Heiter? Zuletzt stellt sie noch klar: „Es geht ihm nicht nur um sich, sondern darum, dass beide glücklich sind. Das macht den Unterschied.“