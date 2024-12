TV-Abschied: Die letzten Worte von Carmen Nebel!

Eine TV-Ära endet: Nach über 20 Jahren hatte Carmen Nebel ihren letzten Auftritt im ZDF. Schon nach wenigen Minuten flossen die ersten Tränen. Mit emotionalen Worten hat sich die Moderatorin bei den Zuschauern verabschiedet.

Das ZDF präsentierte am Donnerstag die Sendung „Die schönsten Weihnachts-Hits“. Es handelte sich dabei auch um die Abschiedssendung von Carmen Nebel. „Mit dem Abschied Carmen Nebels vom ZDF endet eine außergewöhnliche Karriere, die von Stil, Charisma und einem einzigartigen Engagement geprägt war“, so ZDF-Intendant Dr. Norbert Himmler.

Beginn ihrer Karriere beim ZDF war 2004 mit dem Start der Samstagabend-Show „Willkommen bei Carmen Nebel“. Bis 2021 präsentierte die Moderatorin in insgesamt 83 Ausgaben ein breites Spektrum nationaler und internationaler Künstler und begeisterte Millionen Zuschauer. Stars wie Helene Fischer, Udo Jürgens oder DJ Ötzi waren in Nebels Show ebenso zu Gast wie internationale Künstler und Künstlerinnen – von Chris Rea, Lionel Richie und Paul Anka bis hin zu Liza Minnelli und vielen weiteren Musikgrößen.

Die von Carmen Nebel seit 2006 präsentierte Spendengala „Die schönsten Weihnachts-Hits“ sammelte in 16 Jahren Millionen von Euro für den wohltätigen Zweck. „Ihre Moderationen waren nicht nur durch Professionalität, sondern auch von großer Wärme und Nahbarkeit geprägt“, sagt ZDF-Unterhaltungschef Dr. Oliver Heidemann.

Schon nach wenigen Minuten fließen die ersten Tränen

In der Show waren zahlreiche Promis anwesend. Zu Beginn der Sendung stellt Carmen Nebel ihre Gäste vor. „Katrin, du hast in diesem September zum unfassbaren 250. Mal das ‚Aktuelle Sportstudio‘ moderiert“, sagt Carmen Nebel zu Katrin Müller-Hohenstein. Dann sagt die Sportmoderatorin zur ihr: „Aber Carmen, liebe Carmen, bitte lenk’ nicht ab. Ich bin heute Abend nur deinetwegen hier. Wie wahrscheinlich viele hier heute Abend. Und ich möchte dir jetzt mal was sagen: Was du in den letzten Jahren und Jahrzehnten geleistet hast, das ist dermaßen außerordentlich. Du bist die Allergrößte, liebe Carmen. Herzlichen Glückwunsch zu dieser Wahnsinns-Karriere. Bravo.“ Dann fließen schon die ersten Tränen und Carmen Nebel zeigt sich gerührt: „Es hat doch noch gar nicht angefangen. Das ist sehr lieb.“

Carmen Nebel verabschiedet sich mit diesen Worten von den Zuschauern

Auch Andrea Berg fand am Ende der Sendung emotionale Worte. „Wo eine Tür zugeht, öffnet sich eine neue“, so die Schlagersängerin. Mit dieser letzten Show verabschiedet sich eine herausragende Persönlichkeit der deutschen Fernsehunterhaltung nach zwei Jahrzehnten erfolgreicher Zusammenarbeit endgültig von den ZDF-Zuschauerinnen und -Zuschauern. Zum Ende der Sendung richtet Carmen Nebel einige Worte an die Zuschauer: „Ich bedanke mich bei meinen Gästen. So eine Sendung ist schnell rum – genau wie ein Leben im Fernsehen. Ich sage auf Wiedersehen. Ich bedanke mich bei allen. Die Sendung geht weiter, da bin ich mir ganz sicher. Dann sitze ich auf dem Sofa und schaue zu. Es war schön und ich habe es gerne gemacht.“