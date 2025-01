Trotz Todesfall: Rafi Rachek begleitet Sam Dylan ins Dschungelcamp

Rafi Rachek hat vor wenigen Tagen bei Instagram bestätigt, dass sein Vater verstorben ist. Trotz des Trauerfalls wird er seinen Partner Sam Dylan ins Dschungelcamp begleiten.

Sam Dylan kämpft in der diesjährigen Staffel von „Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!“ um die Dschungelkrone. Kurz vor dem Abflug musste sein Partner jedoch einen schweren Schicksalsschlag verkraften: Der Vater von Rafi Rachek ist überraschend verstorben.

Nach dem Todesfall war unklar, ob Rafi Rachek seinen Freund Sam Dylan nach Australien begleiten wird. Doch nun wird klar: Trotz der schwierigen Umstände wird Rafi Rachek mit nach Down Under reisen und an den Plänen festhalten, wie RTL berichtet.

Sam Dylan: „Rafi so leiden zu sehen“ sei besonders schlimm gewesen

Möglicherweise ist dieses Abenteuer für den Realitystar genau die richtige Ablenkung in dieser schweren Zeit. Zuletzt wirkte auch Sam Dylan kurz vor seinem Abflug nach Australien sehr mitgenommen. Denn auch, wenn er den Vater von Rafi Rachek nie persönlich kennengelernt hat, sei für ihn die vergangenen Tage sehr schlimm gewesen. „Das schlimmste, was im Leben überhaupt passieren kann“, schrieb er bei Instagram. „Rafi so leiden zu sehen“, sei für ihn besonders hart gewesen.

Sieh dir diesen Beitrag auf Instagram an Ein Beitrag geteilt von RAFI RACHEK 🌴 (@rafirachek)

Aufgrund der Umstände konnte sich Sam Dylan nur schwer auf das Dschungelcamp vorbereiten. Doch nun beginnt das Abenteuer in Down Under – die Promis sind am 17. Januar 2025 in den Flieger nach Australien gestiegen. Rafi Rachek wird bei der Reise seinen Vater immer im Herzen tragen.

Rafi Rachek bestätigte die Todesnachricht von seinem Vater vor einigen Tagen bei Instagram. „Verzeih mir, dass ich nicht der Sohn war, den du dir immer gewünscht hast, denn ich habe es mir nicht ausgesucht, so zu sein, wie ich bin. Wir hatten zwar nicht den besten Kontakt, trotzdem warst du ein wundervoller Vater“, schrieb Raffi Rachek bei Instagram.